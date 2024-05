Retour en vol réussi pour le New Shepard

Un candidat astronaute… très patient

Le 19 mai, à l’occasion de la mission NS-25 mise en œuvre depuis West Texas, dans le Texas, Blue Origin a fait voler à la frontière de l’espace six nouveaux touristes, à l’aide du lanceur monoétage New Shepard 4 : quatre Américains (Mason Angel, Kenneth Hess, Carol Schaller et Ed Dwight), un Indien expatrié aux États-Unis (Gopi Thotakura) et un Français (Sylvain Chiron, entrepreneur savoyard et spécialiste de la bière artisanale).

Capitaine de l'US Air Force puis sculpteur de renom, Ed Dwight fut le premier candidat astronaute afro-américain en 1961, vainement soutenu par l’administration Kennedy.

C’est donc 62 ans plus tard et à plus de 90 ans que l’ancien pilote a enfin pu dépasser la ligne de Karman, atteignant avec ses cinq compagnons 105,9 km d’altitude au cours d’un vol balistique de 9 minutes et 44 secondes.

À un mois près, Ed Dwight est ainsi devenu le touriste spatial le plus âgé de l’histoire, devant l’acteur américain William Shatner, passager en octobre 2021 de la mission NS-18.

« Quel moment inspirant de voir le capitaine Ed Dwight s'envoler dans l'espace à bord du vaisseau spatial NS-25 de Blue Origin. Bien mérité ! Ad astra, Ed ! », a commenté sur X Bill Nelson, l’administrateur de la Nasa.

« Félicitations Ed Dwight ! J'espère que vous avez apprécié votre Espace ! #Justice », a pour sa part écrit l’astronaute afro-américaine Jeanette Epps, qui séjourne à bord de la Station spatiale internationale depuis le 5 mars (mission Crew 8).

Un parachute (optionnel) récalcitrant

La mission MS-25 marquait le premier vol habité réalisé par l’entreprise de Jeff Bezos depuis août 2022, une défaillance ayant entraîné en septembre suivant la perte du New Shepard 3 à l’atterrissage.

Le New Shepard avait repris du service en décembre dernier, après quinze mois d’absence, mais pour un vol sans passagers.

Le vol du 19 mai était le vingt-cinquième du programme New Shepard depuis octobre 2012, et le septième embarquant des touristes depuis juillet 2021 (mission NS-16), soir 37 personnes différentes au total à ce jour - dont Jeff Bezos et un client, l’investisseur américain Evan Dick, qui s’est offert deux vols à six mois d’intervalle (NS-19 en décembre 2021 et NS-21 en juin 2022).

C’était aussi la dixième utilisation de l’étage New Shepard 4 et la neuvième de la cabine First Step depuis janvier 2021 (mission NS-14).

La mission MS-25 s’est terminée avec l’ouverture de deux parachutes sur trois, mais le système est conçu pour fonctionner avec seulement deux parachutes.

D’ailleurs, les occupants n’ont semble-t-il aucunement souffert de cette défaillance, vu les larges sourires affichés à la sortie de la capsule.