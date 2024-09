Retour à vide de la capsule Starliner de Boeing

Heureuse fin du suspense

Victime de fuites d’hélium persistantes et de défaillances de 5 des 28 propulseurs de contrôle d’attitude, la cabine CST 100 Starliner « Calypso » de Boeing avait été jugée inapte à rapatrier son équipage, les astronautes américains Butch Wilmore et Sunita Williams, qui se sont installés à bord de la Station spatiale internationale le 7 juin dernier.

Le 6 septembre à 22 h 04 UTC, le vaisseau vide s’est correctement détaché du port Harmony (Node 2) de l’ISS.

Arrivé à une distance de 90 km, il a débuté sa désorbitation, allumant ses moteurs durant 59 secondes avec un Delta-V de 129,9 m/s.

Après la traversée de l’atmosphère, le déploiement des trois parachutes s’est parfaitement déroulé et l’atterrissage final a eu lieu le 7 septembre à 4 h 01 sur le polygone d'essais de missile de White Sands, au Nouveau Mexique.

Pas de retraite pour Calypso ?

Le Starliner est la première capsule américaine conçue pour atterrir sur le sol et non en mer (comme les capsules Mercury, Gemini, Apollo et Crew Dragon), permettant la récupération rapide des astronautes et des matériels.

À défaut d’équipage, Calypso a rapatrié cette fois 400 kg de fret, y compris du matériel de survie nécessitant un entretien.

En décembre 2019, elle avait déjà effectué un vol automatique lors de l’essai Boe-OFT (Boeing Orbital Flight Test), écourté car arrivé sur la mauvaise orbite.

Reste maintenant à savoir si la capsule (conçue pour effectuer 10 vols spatiaux) va pouvoir servir une troisième fois, une perspective que la Nasa semble d’ores et déjà envisager…

Pour leur part, Butch Wilmore et Suni Williams ne rentreront sur Terre qu’en février prochain à bord du Crew Dragon de SpaceX (mission Crew 9), dont le lancement est aujourd’hui prévu le 24 septembre.

Pour mémoire, leur mission Boe-CFT (Boeing Crew Flight Test) ne devait au départ durer qu’une semaine…