Résultats finaux de la mission Microscope

Une mission longue et extraordinaire

Dès le début de son discours d’introduction, Lionel Suchet, directeur général délégué du Cnes, a déclaré « Microscope est une mission extraordinaire, il faut le dire et le redire. Ce fut une mission particulièrement longue, sur un sujet complexe, et on n’était pas sûrs que ça marcherait quand elle a été décidée en 1999. Et, au final, ça a marché. »

Avant d’ajouter « Il n’y a pas souvent de missions de physique fondamentale dans l’espace, et je crois que peu de pays dans le monde auraient pu mener un tel projet, grâce aux expertises de l’Onera, de l’Observatoire de la Côte d’Azur et du Cnes. »

Une mission de deux ans

Microscope (Microsatellite à traînée compensée pour l'observation du principe d'équivalence) avait été embarqué sur un lanceur russe Soyouz, mis en œuvre le 25 avril 2016 depuis le Centre spatial guyanais.

Le satellite, d’une masse de 303 kg au décollage, utilisait une plateforme Myriade du Cnes.

Il avait été placé sur orbite héliosynchrone quasi circulaire, à 710 km d’altitude.

Microscope accueillait l'expérience T-Sage (Twin-Space Accelerometer for Gravity Experiment – Accéléromètres jumeaux spatiaux expérience de gravité), constituée de deux masses de densités différentes soumises au seul champ de pesanteur.

L’expérience devait tester, 13 193 orbites durant, le principe d’équivalence, élément de base de la théorie de la relativité générale d’Einstein (élaborée entre 1907 et 1915), avec une précision inégalée de 10−15.

Microscope, dont les coûts de développement s’élèvent à 130 M€, a finalement été volontairement désorbité le 15 octobre 2018.

Einstein a toujours raison

Deux ans après la fin de la mission, la conclusion est définitive, comme l’a annoncé le 14 septembre Manuel Rodrigues, responsable du projet Microscope à l’Onera : « il n’y a pas de violation du principe d’équivalence supérieure à 2,7 x 10-15. »

La théorie d’Einstein a donc résisté à l’expérience la plus précise au monde, plus d’un siècle après avoir été définie.

L’Onera espère désormais pouvoir lancer une mission Microscope 2, encore plus précise, pour continuer à repousser les limites de la connaissance…