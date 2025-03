Résultats 2024 : TAP Air Portugal fait la passe de trois

La compagnie TAP Air Portugal tient la forme. Elle a enregistré au cours de l'année 2024 un bénéfice net de 53,7 millions d'euros, et parvient ainsi à dégager pour la troisième année consécutive un résultat positif. Par rapport à 2019, dernière année avant la pandémie, les résultats affichent une augmentation de 149,4 millions d'euros.

Le revenu d'exploitation à un niveau record

En 2024, le revenu d'exploitation a atteint un niveau record de plus de 4,2 milliards d'euros, soit une augmentation de 0,7% par rapport à 2023 et une hausse de 28,6% par rapport à 2019. L'an dernier, TAP Air Portugal a transporté un total de 16,1 millions de passagers, soit une hausse de 1,6% par rapport à l'année précédente, atteignant 94% du niveau de trafic de 2019. Le coefficient de rempissage global s'est amélioré de 1,5 point par rapport à l'année précédente et a atteint 82,3% en 2024. Le nombre total de vols opérés a diminué de 1,5% par rapport à 2023, atteingnant 86% des niveaux d'avant-crise. L'EBITDA (bénéfice avant impôts et taxes) a atteint 875,3 millions d'euros en 2024, avec une marge de 20,6%, en hausse de 3,7 millions d'euros par rapport à 2023.

Luís Rodrigues, Président Exécutif de TAP, Air Portugal souligne que "les résultats de 2024 confirment la trajectoire de redressement de TAP Air Portugal entamée ces dernières années. Pour la troisième année consécutive, TAP Air Portugal affiche un résultat net positif, soutenu par l’augmentation des revenus et la stabilisation des résultats opérationnels. De plus, l’amélioration continue de la ponctualité et de la régularité confirme une exploitation plus robuste et résiliente, reconnue par nos clients à travers une hausse significative du NPS (indice de satisfaction client) par rapport à 2023." "Ces résultats" – poursuit-il – "ont été obtenus dans une année très exigeante, marquée par une concurrence accrue sur nos principaux marchés, de fortes dévaluations monétaires, des défis opérationnels, notamment dans le contrôle du trafic aérien et les conditions météorologiques défavorables, ainsi que des contraintes structurelles telles que la limitation du nombre d’avions."