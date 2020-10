Restrictions aux frontières : L'UAF tire à nouveau le signal d'alarme

Alors que l'on aurait pu croire à un début de reprise après le mois d'août, les prévisions du trafic aérien en Europe et en France sont catastrophiques. Selon l'ACI Europe (branche européenne du Conseil international des aéroports), le trafic aérien européen devrait chuter en 2020 de 69% par rapport à 2019, soit une perte de 1,69 milliard de passagers. La baisse de trafic prévue pour 2021, est encore de -48% par rapport à 2019.

Une catastrophe économique annoncée ?

Le trafic français a quant à lui chuté de 62,9% au premier semestre 2020 et de 81,1% si on prend la période la plus fortement marquée par le Covid du 1er mars au 30 août 2020, soit une baisse de 87 millions de passagers. "L'automne sera catastrophique", prévoit l'Union des aéroports français (UAF). "La décision britannique de quarantaine courant août et les initiatives de nouvelles restrictions au voyages prises dans la suite et dans le plus grand désordre par les États membres de l’Union européenne ont inauguré une nouvelle ère d’incertitudes fortes pour le transport aérien. Ces incertitudes, si elles ne sont pas levées très rapidement, empêcheront toute reprise du trafic aérien faisant peser le risque d’une catastrophe économique annoncée pour l’ensemble des acteurs du transport aérien en Europe et pour les aéroports en particulier (80% des revenus des aéroports sont liés au trafic) ainsi que pour tous les acteurs de la filière du voyage et du tourisme", explique le syndicat aéroportuaire.

Systématiser des tests rapides et fiables

"Pour sauver le transport aérien européen, il est nécessaire aujourd’hui non seulement d’harmoniser à l’échelle européenne les systèmes d’indicateurs sanitaires utilisés dans les différents pays de l’UE mais aussi de mettre en place, dans ce cadre européen harmonisé, un protocole sanitaire européen de testing pour le voyage. Le transport aérien européen a un besoin urgent et impérieux de la mise en place d’un dispositif de tests, rapides, efficaces et peu onéreux en lieu et place des quarantaines. Il existe, à côté des tests RT-PCR, différents types de tests qui connaissent des améliorations constantes et rapides, à l’image par exemple des tests antigéniques. Couplé avec le protocole européen de sécurité sanitaire pour l’Aviation mis en œuvre au printemps dernier et qui vise à prévenir les risques de transmission pendant le voyage aérien, le protocole européen de test pour le voyage permettrait ainsi de prévenir et limiter le risque d’importation de cas positifs au COVID-19 par la voie aérienne".

Cet appel a aussi été relayé par l'IATA (Association internationale du Transport aérien) et l'association A4E (Airlines for Europe).