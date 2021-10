Restrictions aux frontières : l'IATA veut que les Etats mettent en oeuvre l'allègement des mesures sanitaires

Alors que le transport aérien international se remet très progressivement des suites de la crise liée à la pandémie du Covid-19, l'IATA (Association internationale du transport aérien) exhorte les gouvernements à mettre en oeuvre les résolutions de la conférence COVID-19 organisée récemment par l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) (HLCC ou High Level Conference on COVID-19). "Les restrictions imposées par les gouvernements continue à empêcher la restauration du transport international. Il reste encore à 70% au dessous des niveaux d'avant-crise. Les engagements pris dans le cadre de la HLCC montre que les gouvernements ont compris ce qui est nécessaire pour redémarrer la connectivité globale. L'heure est maintenant à la mise en oeuvre. Certains gouvernements ont déjà commencé. L'ouverture imminente du marché américain aux voyageurs vaccinés sera un grand pas en avant. Nous ne pouvons pas laisser les engagement de cette conférence sur le papier. L'industrie du transport aérien, 88 millions de personnes à travers le monde, 3,5% du PIB mondial et les milliards de passagers attendent que les gouvernements mettent en oeuvre la relance du transport aérien international avec un risque contrôlé comme ils s'y sont engagés", déclare Willie Walsh, directeur général de l'IATA.

Des recommandations et une feuille de route à suivre

Parallèlement à la réunion de cette conférence, l'OACI a publié un corpus de recommandations connu sous le nom de "CART 3" (Council Aviation Recovery Task Force) qui comprend notamment : la mise en oeuvre et la reconnaissance des certificats de tests, de guérisons et de vaccinations dans tous les formats, y compris digitaux, une approche harmonisée entre tous les Etats de gestion des risques pour faciliter la redémarrage du transport international, la levée et l'exemption des exigences de tests et/ou de quarantaines pour les passagers vaccinés et totalement guéris, l'accessibilité du personnel aérien à la vaccination aussi vite que possible comme elle est recommandée par le Groupe de conseil stratégique d'experts de l'OMS (Organisation mondiale de la Santé).