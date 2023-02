Reprise du trafic aérien : l'ACNUSA tire la sonnette d'alarme

Une ponctualité des vols en deçà d'avant la crise sanitaire dans les aéroports parisiens

La ponctualité des vols reste en deçà de ce qu’elle était en Europe avant la crise sanitaire, souligne l'ACNUSA qui précise : "elle est en moyenne sur les principaux aéroports de 76,8 % aux arrivées et de 73,1 % aux départs. Cette moyenne recouvre des réalités diverses : 83 % aux arrivées et 78 % aux départs à Nice-Côte d'Azur, 85 % aux arrivées et 76 % aux départs à Paris-Orly et 81 % aux arrivées et 76 % aux départs à Paris-CDG".

Amélioration pas suffisante pour rester dans les trajectoires de réduction des émissions

Et l'ACNUSA de poursuivre : "certains aéroports ont atteint ou dépassé leurs niveaux de trafic de 2019 (avant crise sanitaire). Il n’est pas certain que l’amélioration de la performance environnementale des opérateurs (compagnies aériennes et assistants d’escale, sociétés aéroportuaires et services de navigation aérienne) suffise en 2023 pour rester dans les trajectoires de réduction des émissions (bruit, polluants atmosphériques et gaz à effet de serre) des engagements locaux, nationaux, communautaires et internationaux".

Appel à une programmation et une réalisation raisonnées des vols

L’ACNUSA appelle donc à "une programmation et à une réalisation raisonnées des vols pour éviter les risques d’annulations, de retards et de manquements aux règles environnementales" ainsi qu'une "augmentation des nuisances sur les territoires les plus impactés par les activités aéroportuaires". Et de rappeler les trois leviers existants permettant une approche équilibrée : réduction des émissions à la source ; optimisation des procédures opérationnelles de navigation aérienne, planification et programmation.

"Sur les territoires sur lesquels la mobilisation de ces trois leviers serait insuffisante, elle recommande de soumettre rapidement à étude d’impact le (ou les) scénario(s) de régulation envisageable(s) pour satisfaire aux objectifs locaux de réduction des nuisances. Ces études d’impact ont été rendues obligatoires sur tous les grands aéroports de l’Union européenne afin d’éclairer le public et les décideurs sur la portée des décisions à prendre (règlement UE 2014/598)", conclut l'ACNUSA