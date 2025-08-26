Rentrée spatiale avec le Space Forum

Organisée par nos confrères de La Tribune, le rendez-vous désormais annuel qui met en lumière l'écosystème spatial toulousain et français se tiendra mardi 9 septembre de 9 h 30 à 17 h à la Cité de l’espace de Toulouse.

De la crise à la renaissance de l'Europe spatiale ?

Le secteur spatial aujourd’hui entre dans une période charnière de son histoire

Quel rôle pour les agences face à la montée de l’astrocapitalisme ?

Quelle place prendront les constellations du futur pour protéger nos démocraties ?

Comment le NewSpace français va-t-il évoluer face aux défis cruciaux qui l’attendent ?

Autant d’enjeux qui seront au cœur de la nouvelle édition du Space Forum.

La précédente avait réuni plus de 400 participants avec des intervenants issus de dix pays.

Cette année, l’Italie sera mise à l’honneur et la manifestation sera ouverte par François Jacq, le nouveau président-directeur général du CNES.

Un événement gratuit – inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles.

