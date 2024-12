Renouvellement de flotte : Aircalin commande deux Airbus A350-900

C'est dans le cadre prestigieux du musée du Quai Branly que, jeudi 12 décembre, la compagnie Aircalin et Airbus ont annoncé conjointement la commande de deux Airbus A350-900 par le transporteur néo-calédonien. La signature de ce contrat s'est faite le lendemain même de l'inauguration de la nouvelle desserte Paris-Nouméa, qui se fait désormais via Bangkok, en Airbus A330neo.

Toujours avoir trois avions sur le long-courrier

Les termes du contrat prévoit une livraison du premier Airbus A350 à l'horizon de la fin de l'année 2026 et courant 2028 pour le second. La compagnie exploite pour l'instant quatre avions dans sa flotte : deux Airbus A320neo et deux Airbus Airbus A330neo (pour les longs-courriers). "Les deux Airbus A330neo continueront à être exploités quand le premier Airbus A350 arrivera en flotte. On ne commencera à les sortir qu'au moment de l'arrivée du second Airbus A350, de manière à avoir toujours trois appareils en activité sur le long-courrier", explique Georges Selefen, le directeur général d'Aircalin (qui a pris ses fonctions en 2023, en remplacement de l'emblématique Didier Tappero, qui occupait ce poste depuis 2012).

Plus de capacités en sièges et plus d'emport cargo

Adaptés aux vols très longs courriers, les A350-900 d’Aircalin permettront d’offrir davantage de confort aux passagers, de commercialiser un plus grand nombre de sièges par vol (plus de 320 contre 291 sur les A330neo) et davantage d’emport cargo, améliorant ainsi la compétitivité de cette ligne. Ils permettront par ailleurs une économie de carburant et une amélioration sensible des performances concernant les émissions de CO2. À l’échelle de la flotte d’Aircalin, l’arrivée de ces 2 A350-900 apportera davantage de souplesse à la compagnie pour la desserte de ses destinations avec une gamme d’appareils adaptée à la demande. Ce gain d’amplitude, en termes de capacité en sièges et de rayon d’action, sera un atout indispensable, notamment dans la perspective de la reprise du tourisme international en Nouvelle-Calédonie. "La configuration des nouveaux appareils puisque nous sommes encore en discussion", explique Georges Selefen. "Néanmoins, je peux préciser qu'il s'agira d'une configuration tri-classe avec une classe affaires, une classe premium economy et une classe economie". Précisons par ailleurs que les Airbus A350 présenteront les principes généraux d'aménagement "Airspace by Airbus". Les Airbus A350 sont plus économes de 15 à 20% en carburant par rapport à des appareils de précédente génération et émettent autant de CO2 en moins.

Redresser le cap et voir de l'avant

Le changement de configuration de la desserte Paris-Nouméa via Bangkok et l'arrivée des deux nouveaux Airbus A350 devraient permettre à Aircalin de redresser une situation financière très compliquée depuis le début des émeutes en mai 2024, suite à un projet de réforme électorale qui a été rejeté par une grande partie de la population. "Le trafic et les recettes ont été divisé par deux. C'est pour cela que le projet de changement de desserte via Bangkok a été lancé plus tôt que prévu initialement, pour aller chercher un nouveau levier de croissance permettant de compenser en partie le trafic perdu. Nous sommes parvenus à préserver l'intégralité des emplois en mettant en place un système de chômage partiel dont nous allons prochainement sortir. Nous serons déficitaires en 2024, mais nous pensons infléchir la courbe de profitabilité dès 2025", assure Georges Selefen.