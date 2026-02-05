Renouveau capacitaire en Asie du Sud-Est
Gaétan Powis
05 février 2026

L’Asie du Sud-Est doit faire face à un besoin double : une menace chinoise en mer de Chine et des flottes aériennes vieillissantes. Les projets en cours semblent renverser la tendance des précédentes décennies : les Etats-Unis et la Russie ont vu leur domination sur le marché des avions de combat remise en cause.

Depuis une vingtaine d’années, forte d’une croissance économique continue, la Chine monte en puissance et n'hésite pas à le faire sentir à ses voisins. Voulant étendre son emprise régionale, elle s'est positionnée en mer Chine méridionale, transformant du jour au lendemain des hauts-fonds en îles artificielles, voire même en véritables bases aériennes.

05/02/2026 07:00
Depuis une vingtaine d’années, forte d’une croissance économique continue, la Chine monte en puissance et n'hésite pas à le faire sentir à ses voisins. Voulant étendre son emprise régionale, elle s'est positionnée en mer Chine méridionale, transformant du jour au lendemain des hauts-fonds en îles artificielles, voire même en véritables bases aériennes. En sus, elle cherche à faire accepter aux puissances régionales

