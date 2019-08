Rendez-vous au Paris Air Legend

C'est une occasion à ne pas manquer et elle se déroulera sur l'aérodrome mythique de Melun-Villaroche, les samedi 8 et dimanche 9 septembre prochains : le Paris Air Legend, l'un des plus grands meetings aériens d'Europe avec plus de 100 appareils présentés. Avec notamment au programme : un plateau d'une dizaine de jets de collection pour la première fois en Europe, Mig 15, F86, T33 ainsi qu'un nombre exceptionnel de "warbirds", Bearcat, Avenger, Skyraider, Corsair avec également plusieurs Spitfire, Mustang et Yak volant en formation. Le Paris Air Legend réunira aussi, pour la première fois en vol, Curtis P36, Hawk 75 et Morane 406 afin de rendre hommage à la chasse française de la "drôle de guerre". A découvrir aussi, des avions rares comme le BD5J, le plus petit avion à réaction du monde. Les organisateurs du Paris Air Legend n'ont pas oublié que le spectacle se fera aussi sur le tarmac de l'aérodrome de Melun-Villaroche avec concerts des "pin up" Satin Doll Sisters et reconstitutions de camp de la RAF, de l'USAF, de la Luftwaffe et du Normandie-Niemen avec véhicules d'époque. Enfin, des simulateurs de vol de P-47 Thunderbolt, d'Airbus A320