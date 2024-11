Rendez-vous à Aix-en-Provence pour AeroSud 2024

AeroSud 2024 : le Pôle SAFE donne rendez-vous à Aix-en-Provence

Le 21 novembre prochain se déroulera à l'Arena du Pays d'Aix le rendez-vous AeroSud 2024 organisé par le Pôle SAFE. Un événement dédié aux enjeux et à la compétitivité des secteurs de l’aéronautique, des drones et de la défense; rassemblant des experts, acteurs publics et privés, ainsi que des entreprises pour des conférences et des tables rondes de haut niveau. https://www.aerosud.fr/page/accueil/

Un programme axé sur la compétitivité et les perspectives

Les temps forts incluent des interventions d'experts comme le Général Hardy du Commandement du combat futur de l'Armée de Terre sur les perspectives du combat aéroterrestre et une table ronde sur le renouveau de la filière drones avec des représentants du GICAT, de la DGA, la DGAC, d’ONERA et de la Région SUD. Une conférence sur le programme Aéro Excellence, animée par Hugo Torres du GIFAS, mettra également en avant les avancées technologiques du secteur. Enfin, une table ronde sur la transformation de la filière aéronautique en Région Sud rassemblera des acteurs comme Airbus Helicopters, Safran Aircraft Engines, et le Pôle SAFE.

Une opportunité unique d'échanges

Parmi les exposants et partenaires, l'événement réunira un large éventail d'entreprises, allant des donneurs d’ordre tels qu’Airbus Helicopters, Safran Aircraft Engines, et CNIM, aux PME dynamiques et innovantes. Les pitchs, organisés avec le Crédit Agricole Alpes Provence dans le cadre du Challenge start-up, mettront en lumière les nouvelles solutions et technologies de ces jeunes pousses, contribuant à l'essor des filières aéronautique, drones et défense. https://www.aerosud.fr/page/accueil/

AeroSud 2024 offrira aux participants l’opportunité de réaliser plus de 2 000 rendez-vous d'affaires et favorisera des collaborations stratégiques pour ouvrir la voie à de nouvelles opportunités dans les secteurs de l’aéronautique, des drones et de la défense. Un rendez-vous incontournable pour anticiper les évolutions du secteur. https://www.aerosud.fr/page/accueil/