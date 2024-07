Rencontre avec l’astronaute australienne Katherine Bennell-Pegg

Depuis quand rêviez-vous de devenir astronaute ?

Je suis née et j’ai grandi dans la région de Sydney, en Australie. J’adorais être à l’extérieur, sur les plages du nord, et j’étais très curieuse. Mes parents plaisantent toujours en disant que j’étais intriguée par la physique dans n’importe quelle situation : quand je surfais, je voulais comprendre l’énergie et les vagues, comment tout cela