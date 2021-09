Relocalisation stratégique

Made in France

Les PME normandes HAG’TECH et INOXYDA viennent d’annoncer la mise en commun de leur savoir-faire et de leur expertise. Les deux entreprises visent les marchés de la Marine Nationale et de l'énergie en France. Les deux entreprises font partie de NAE (Normandie AeroSpace), le réseau normand du secteur de la défense, de la sécurité, du spatial et de l’aéronautique.

Voir grand

Le but est de fabriquer des pièces de grande dimension. Hag’Tech est spécialisée dans l’usinage mécanique et la mécano-soudure, comme l’usinage de pièces unitaires et de série. Tandis que Inoxyda travaille sur le cupro-aluminium (alliage à base de cuivre-aluminium-nickel), y compris pour la construction navale. Inoxyda a pour avantage d’être certifiée par Naval Group.

Avantages

Le cupro-aluminium a pour avantage de résister au problème de la corrosion marine. Parmi les produits que Inoxyda produit déjà pour la Marine, les hélices de navire à 5 pales, comme le montre la documentation de l’entreprise.