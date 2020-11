REEL : systèmes de levage, ligne de production et d’assemblage pour l’industrie de l’aéronautique

Groupe industriel spécialisé dans les systèmes de levage et de manutention complexes et dans les solutions de systèmes intégrés, REEL met depuis plus de 50 ans son expertise au service du domaine aéronautique. Privilégiant un travail en co-ingénierie, il se positionne comme intégrateur de ligne de production et d’assemblage pour les avionneurs et de fournisseur d’équipements aux compagnies aériennes. Une activité complétée par le développement d’un réseau d’agences assurant un service de maintenance de proximité sous toutes ses formes avec des méthodes et techniques avancées (IOT, maintenance prédictive).

UNE CULTURE DE L’INNOVATION

”Le lean management constitue un axe fort de notre approche”, indique Olivier Demarthe, directeur de la division aéronautique. ”Avec le concours de notre bureau d’études, nous pouvons, sur chaque projet, partir d’une page blanche pour, en partenariat avec le client, transformer son besoin industriel en réalité opérationnelle. Ensemble, nous bâtissons les différentes étapes permettant de réaliser sa production dans la cadence voulue, grâce à une simulation directement interfacée avec nos outils informatiques de conception.”

REEL réalise ainsi une maquette numérique prenant en compte le moindre détail, jusqu’à l’ergonomie des postes de travail. ”La notion de réalité virtuelle est complètement intégrée dans nos pratiques quotidiennes et notre relation au client. Ses opérateurs auront ainsi, en amont, une vision précise de l’adaptation de nos solutions à sa demande”, poursuit Olivier Demarthe.

Illustrant parfaitement cette démarche, la contribution du groupe à l’usine du futur de Stelia Aerospace à Méaulte, a fourni au commanditaire une chaîne d’assemblage de type moving line lui garantissant une réserve de cadence.

ÊTRE LOCAL AUPRÈS DE SES MARCHÉS

REEL a récemment ouvert de nouvelles agences employant des équipes locales de maintenance à proximité de différents sites Airbus, à Saint-Nazaire, Hambourg et Broughton au Royaume Uni. Nous avons également outre une filiale à Montréal, une entité à Mobile en Alabama, chargée de la maintenance sur la chaîne d’assemblage de l’Airbus A320.

Parallèlement à de nombreux projets avec Airbus, REEL procède, en termes de R&D, au développement de systèmes de levage embarqués, notamment pour le dirigeable de transport de charges lourdes de Flying Whales ainsi que pour des hélicoptères, avec la conception d’un treuil de sauvetage.

Pour en savoir plus visitez notre site : https://www.reelinternational.com/