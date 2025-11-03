Redonner à l’Europe spatiale l'avantage industriel

Pour une l’Europe spatiale ambitieuse

La prochaine réunion du Conseil de l'Agence spatiale européenne au niveau ministériel (CM25) se tiendra à Brême, en Allemagne, les 26 et 27 novembre.

Elle devra déterminer les priorités de financement de l'Europe spatiale sur la période 2026-2028, dans un contexte géopolitique inédit (guerre en Ukraine, nouvelle politique américaine…) et un recul du leadership.

Les enjeux sont de taille, comme l’a déclaré Josef Aschbacher, le directeur général de l’ESA : « Le CM25 sera le moment de prendre des décisions radicales. Il marquera le début d’une longue série de jalons budgétaires et politiques majeurs, dont la conférence ministérielle de l’ESA de 2028 et l’adoption du cadre financier pluriannuel (CFP) 2028-2034 de la Commission européenne, qui dessineront les ambitions à long terme de l’Europe dans le domaine spatial. Le CM25 offre à l’Europe une occasion rêvée de dépasser ses hésitations en faisant preuve d’ambition, de refuser de se laisser distancer en affirmant son leadership et de sortir de l’inertie en prenant en main son avenir. Reste à savoir si nous aurons le courage de la saisir ! »

Rapport indépendant

Dans cette perspective, l’institut européen de politique spatiale ESPI (European Space Policy Institute), fondé en 2003 à Vienne en Autriche et aujourd’hui dirigé par Hermann Ludwig Moeller, a publié le 16 octobre un nouveau rapport (en anglais), axé sur la reconquête de l'avance industrielle de l'Europe dans le secteur spatial.

Il est intitulé « Blinded by the Light: Strategic Levers to Reclaim Europe’s Industrial Edge in Space » (Aveuglés par la lumière : leviers stratégiques pour reconquérir l'avantage industriel de l'Europe dans le domaine spatial).

Il s'agit d'une étude réalisée à partir des recherches propres de l’ESPI, totalement indépendante du discours officiel de l'ESA.

A découvrir sur https://www.espi.eu/reports/blinded-by-the-light/

Présentation du rapport

L’ESPI présente son rapport de la sorte : « Seule une industrie spatiale florissante et compétitive permettra à l'Europe d'assurer l'avenir de sa défense, de dynamiser l'innovation et de renforcer ses champions de l'économie numérique et des secteurs concurrentiels à l'échelle mondiale.

L'Europe spatiale est aveuglée par les bouleversements de l'écosystème spatial mondial, provoqués par de nouveaux concurrents industriels et des puissances spatiales émergentes.

Les écarts de compétitivité et d'innovation se creusent, et le secteur spatial ne fait pas exception. Autrefois leader mondial de l'exportation pour toute une gamme de produits et de services, l'Europe est aujourd'hui confrontée à un défi majeur : recul des parts de marché, faible rentabilité et écosystème incapable de s'adapter aux bouleversements mondiaux et à l'évolution des besoins. »