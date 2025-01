Record historique de trafic pour LATAM Airlines en 2024

Le groupe LATAM Airlines a transporté 82 millions de passagers entre janvier et décembre 2024, ce qui représente une augmentation de 11 % par rapport à l'année précédente, marquant le nombre le plus élevé de passagers transportés dans son histoire. En décembre, le groupe LATAM Airlines a transporté 7,3 millions de passagers, soit une augmentation de 5,4 % par rapport au même mois de 2023.

Le cargo tient aussi la forme

De plus, en décembre, le groupe LATAM Airlines a augmenté sa capacité consolidée, mesurée en sièges-kilomètres disponibles (ASK), de 10,9 % par rapport à décembre 2023. Cette croissance a été principalement portée par une augmentation de 16,1 % des opérations internationales du groupe. Pendant cette période, de nouvelles routes internationales ont été lancées depuis Santiago, Chili, vers Bariloche en Argentine, Recife au Brésil et Punta del Este en Uruguay, ainsi que depuis Lima, Pérou, vers Montego Bay en Jamaïque et Rosario en Argentine. En ce qui concerne le fret, la capacité du groupe LATAM Airlines, mesurée en tonnes-kilomètres disponibles (ATK), a augmenté de 11,8 % par rapport à décembre de l'année dernière, atteignant 747 millions d'ATK.

Bientôt dans Skyteam ?

Rappelons que le groupe LATAM Airlines est né le 13 août 2010, suite à un accord de fusion entre la compagnie LAN Chile et la compagnie brésilienne TAM Airlines. Le 1er mai 2016, les deux flottes de TAM et de LAN Chile sont fusionnées. LATAM Airlines demeure dans l'alliance oneworld (prenant la suite de LAN Chile, ancienne membre de oneworld, alors que TAM était membre de Star Alliance). Le 1er mai 2020, suite à prise de participation capitalistique de Delta, membre fondateur de l'alliance Skyteam, LATAM Airlines quitte l'alliance oneworld. Une adhésion à Skyteam est régulièrement évoquée mais pour l'instant, LATAM Airlines n'a pas encore sauté le pas. LATAM Airlines est le groupe aérien le plus important d'Amérique du Sud, avec une flotte globale de 164 avions (et 22 Boeing 787-9 en commande). Le groupe comprend au total neuf filiales : LATAM Airlines Brasil, LATAM Airlines Colombia, LATAM Airlines Ecuador, LATAM Airlines Paraguay, LATAM Airlines Perú, LATAM Cargo Brasil, LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colombia et LATAM Express.