Recaro va équiper la classe économique des A350 de Qantas pour le projet Sunrise

Recaro Aircraft Seating vient d'annoncer qu'il avait été choisi pour équiper les cabines économiques des Airbus A350-1000 ULR de la compagnie Qantas, dans le cadre du projet "Sunrise". Avec le siège CL3810, Recaro équipera les 12 Airbus A350 (140 sièges par appareil) à partir de la fin 2025.

Avec un pitch (écartement entre les rangée de sièges) de 33 pouces (83,8 centimètres) et une inclinaison de 6 pouces (15,2 centimètres), le siège CL3810 dispose d'un appuie-tête réglable en six positions, une assise de siège articulée et des coussins. Le siège CL3810 est presque 15% plus léger que son prédécesseur. Niveau IFE, les passagers pourront bénéficier du système Panasonic Astrova, avec un écran OLED de 13,3 pouces (près de 33,8 cm), un système audio Spatial