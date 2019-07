Réception d'un second A330 Phénix par l'Armée de l'Air

L'Armée de l'Air a réceptionné le 2 juillet dernier le second A330 Phénix sur la base aérienne 125 d'Istres. A terme, il est amené à rejoindre et à renforcer les moyens de la 31ème escadre de ravitaillement en vol et de transport stratégique.

En attendant, les deux premiers A330 Phénix devraient être déclarés opérationnels au cours du mois d'octobre, suite à « une campagne d'évaluations technico-opérationnelle destinées à mettre au point les procédures d'utilisations de l'appareil en opérations », rapporte l'Armée de l'air. Ils seront progressivement rejoints par des A330 supplémentaires, la LPM prévoyant ainsi la livraison de 15 appareils sur la période 2019-2025.

Ces avions multi rôle permettront à l'Armée de l'air française de moderniser deux de ses flottes. D'une part, le Phénix remplacera les C135-FR et KC135FR actuellement employés pour les campagnes de ravitaillement en vol. Le Phénix peut ainsi emporter jusqu'à 110 tonnes de carburant. Les A330 serviront aussi pour le transport stratégique et de frêt et remplaceront les A310 et A340. Enfin, « dédié principalement à la mission de dissuasion nucléaire, le Phénix assurera également les missions de protection du territoire (à travers sa contribution à la posture permanente de sûreté), de projection des forces et de puissance ainsi que de transport médicalisé en cas d'urgence sanitaire massive », détaille l'Armée de l'air.