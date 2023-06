Raytheon Technologies progresse dans la propulsion hybride-électrique pour le Dash 8

Raytheon Technologies développe un démonstrateur de vol régional avec les autorités canadiennes

Raytheon Technologies collabore avec les autorités fédérales et locales canadiennes pour développer un démonstrateur de vol régional. Ce démonstrateur utiliserait un moteur électrique d'un mégawatt pour faciliter le décollage et l'ascension d'un turbopropulseur De Havilland Canada Dash 8-100. Le projet implique l'utilisation du moteur de 1 MW de Collins Aerospace en conjonction avec un moteur thermique hautement efficace développé par Pratt & Whitney. Collins Aerospace et Pratt & Whitney sont toutes deux des filiales commerciales de Raytheon Technologies.

L'objectif est d'améliorer de 30% l'efficacité energétique

L'objectif consiste à créer un système de propulsion hybride-électrique capable d'améliorer de 30 % l'efficacité énergétique et de réduire les émissions de CO2 par rapport aux turbopropulseurs régionaux les plus avancés actuellement disponibles. Le moteur de 1 MW fournira quatre fois plus de puissance et deux fois plus de tension avec une perte de chaleur et un poids réduits de moitié par rapport aux générateurs de moteurs électriques les plus avancés de Collins qui volent aujourd'hui.

Une fois cette étape franchie, le système de propulsion et les batteries seront intégrés à un avion expérimental De Havilland Dash 8-100, dont les essais en vol devraient débuter en 2024.