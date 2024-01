Ravitaillement express de la Grande station chinoise

Une cadence bientôt réduite ?

La station chinoise CSS (Chinese Space Station) accueille depuis fin octobre 2023 son sixième équipage permanent, Shenzhou 17, composé des taïkonautes Tang Hongbo, Tang Shengjie et Jiang Xinlin.

Les trois hommes devraient être relevés le 23 mars prochain par les passagers du Shenzhou 18, dont l’identité n’est pas encore connue.

Comme à l’approche de chaque relève d’équipage permanent, un vaisseau-cargo automatique Tianzhou (vaisseau céleste, en mandarin) a été expédié vers la CSS – une régularité qui pourrait désormais se voir réduite à trois ravitaillements tous les deux ans, l’assemblage de la CSS étant achevé et donc plus demandeur en matériel.

Record chinois

Mais, cette fois, le Tianzhou 7 qui a été confié le 17 janvier à un lanceur Longue Marche 7 a rejoint sa destination en mode express : il s’est élancé à 14 h 27 UTC de la base de lancement de Wenchang, sur l’île de Haïnan (au sud de la Chine), et s’est amarré au complexe orbital trois heures et dix-neuf minutes plus tard, à 17 h 46 UTC (sur le port arrière du module Tianhe).

A bord du vaisseau-cargo se trouvaient 5,6 tonnes de fret, dont 2,4 tonnes pour le quotidien des occupants de la CSS – notamment des cadeaux du Nouvel An lunaire et des fruits et légumes frais.

C’était le cinquième lancement orbital chinois réalisé avec succès depuis le 5 janvier.

En 2024, la Chine prévoit l’envoi de deux nouveaux équipages, Shenzhou 18 et 19, toujours pour des séjours de six mois (de mars à août, puis d’août à janvier l’an prochain).

Un second vaisseau-cargo, Tianzhou 8, devrait être lancé à son tour en novembre.