Rafale : les prospects pour l’avion de chasse de Dassault s'envolent !

La liste des nations s’intéressant au Rafale s’allongent. Au cours des derniers jours, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan se sont positionnés pour acquérir des unités visant à équiper leurs armées. En Asie du Sud-Est et chez les anciens satellites de l’URSS, le chasseur de 4ème génération apparaît comme l’espoir de moderniser des flottes vieillissantes datant de la guerre froide. Actuellement considéré comme l’un des avions de combat les plus performants au monde, le Rafale semble représenter l’avion des « non-alignés ». Avec sa dernière itération en standard F4, le Rafale offre une puissance de frappe accrue. Pouvant atteindre Mach 1.8 (2222 km/h), l’avion de chasse peut engager des cibles aériennes, appuyer des troupes au sol, frapper des objectifs derrière les lignes ennemis, en emportant des charges conventionnelles. L’armement reste inchangé, avec des bombes GBU-24 et AASM, des missiles Scalp, MICA ou Meteor ainsi qu’un canon monotube Nexter de 30 mm. Le F4, entré en service dans l’Armée de l’air et de l’espace en aout 2023, fourni aux pilotes un radar RBE2 AESA et un viseur de casque Scorpion. Une technologie améliorant les capacités de détection et d’interception, le casque offrant désormais une interface informationnelle améliorée à l’équipage. Une proposition attirante, suffisante pour assurer un coup de maître diplomatique et industriel ?

Rafale chez les ex-soviétiques

La stratégie est (presque) payante pour le gouvernement français et l’avionneur Dassault auprès des pays d’Asie centrale. Le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, frontaliers de la Russie et anciens pays du bloc de l’Est, semblent se positionner en faveur du Rafale. Un achat de la part du Kazakhstan s’avère incertain, dû à sa proximité politique avec la Russie, et la livraison de quatre Su-30 en 2022. Mais Astana manifestait sa volonté de remplacer des dizaines d’avions obsolètes en octobre 2023. L’armée de l’air kazakhe mettait aux enchères 117 chasseurs soviétiques : des Su-24, MiG-27, MiG-29 et MiG-31 notamment. Avec la visite du président français Emmanuel Macron au début du mois de novembre et la volonté affichée des deux pays d’étendre leur collaboration économique et industrielle. En 2021, déjà, le Kazakhstan avait acheté 2 avions de transport militaire A400M Atlas, fabriqués par Airbus. Si Astana investit dans un contrat avec Dassault, le modèle peut être similaire à l’Inde, avec une flotte partagée entre les avions russes et français.

Les spéculations se veulent bien plus tangibles du côté de l’Ouzbékistan, dont les avions de combat les plus récents datent d’avant 1991 et l’éclatement de l’URSS. Deux appareils sont en lice pour venir remplacer les MiG et Sukhoi ouzbeks : le F/A-50 sud-coréen et le Rafale. Dassault pourrait vendre 24 chasseurs-bombardiers au standard F4 à l’ancien pays communiste. Avec une main gagnante sur le chasseur manufacturé par KAI (Korea Aerospace Industry) ? Le F/A-50 présente encore des incertitudes sur le plan technique et opérationnel, et doit encore faire ses preuves une fois déployé.