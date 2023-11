Armée de l’Air et de l’Espace et tournant Indo-Pacifique: vers une diplomatie du Rafale ?

À cet égard, l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE) contribue pleinement à l’affirmation de la puissance française en Indo-Pacifique. Compte tenu des distances géographiques importantes entre la métropole et les forces prépositionnées françaises dans la région, elle est l’outil indispensable qui conditionne de nombreux déploiements militaires. À l’heure où les relations internationales et le contexte géopolitique de la France sont en pleine reconfiguration, la région Indo-Pacifique apparait comme le nouvel espace stratégique de la puissance aérienne française.

Vaste région géopolitique englobant les océans Pacifique et Indien, l’Indo-Pacifique est un espace maritime immense de 233 millions de km2. Pour la France, cette zone représente des attributs de puissance singuliers. À travers l’exercice de la souveraineté dans les collectivités françaises de la zone (CFIP [1] ), 93% des 11 millions de km2 de sa zone économique exclusive (ZEE) se situent dans la région. C’est donc légitimement l’élément marin qui prévaut dans l’inconscient collectif quand on évoque l’espace Indo-Pacifique français. Pourtant, le milieu aérien est aussi une composante fondamentale de la puissance multidimensionnelle française dans cette région. La capacité de projection permanente de moyens militaires aériens, les partenariats aéronautiques internationaux, les marchés à l’export civils et militaires, et les coopérations internationales des forces aériennes sont autant de secteurs clés que l’État cherche à valoriser dans le cadre de la stratégie Indo-Pacifique.

L’AAE démontre régulièrement ses capacités opérationnelles depuis les points d’appui avec des moyens aériens prépositionnés. C’est notamment le cas lors d’exercices militaires internationaux et interarmées, simulant des scénarios de catastrophes naturelles, d’assistance humanitaire ou d’évacuations de ressortissants. Ce type d’ exercices sont notamment organisés tous les deux ans en Polynésie française ( exercice Marara ), en Nouvelle-Calédonie ( exercice de Croix du Sud ), et sur l’île de La Réunion ( exercice Papangue). Les moyens aériens des forces armées sont également régulièrement mis à contribution pour effectuer des évacuations sanitaires (EVASAC), notamment entre Mayotte et La Réunion, à Wallis-et-Futuna, dans les archipels isolés de Polynésie française, mais aussi auprès des États insulaires océaniens quand ils en font la demande.Les aviateurs de l’AAE remplissent donc le large spectre des missions qui leur sont confiées, et ce malgré un manque de moyens plusieurs fois épinglé par diverses études. Ainsi, l’AAE est considérée comme la composante des forces prépositionnées la plus affaiblie par une étude de l’Institut français des relations internationales (IFRI). Le retrait des avions C -160 Transall a été compensé par des C-235 CASA, qui disposent d’une capacité d’emport bien moindre (6 tonnes pour le Transall contre 1,5 pour le Casa). La même étude de l’IFRI pointe un déficit en termes de rendement et de disponibilité opérationnelle des hélicoptères Puma, ainsi qu’une « dette d’infrastructure » pour les emprises ultramarines (absence de système de défense).

L’AAE participe à la mise en œuvre des axes de la stratégie de défense en Indo-Pacifique grâce aux forces aériennes déployées en permanence dans la zone. Dans les CFIP, le Détachement air 190 Tahiti-Faa’a, la base aérienne 186 Nouméa-Tontouta et la base aérienne 181 à Sainte-Marie de la Réunion, disposent de capacités modérées de transport intrathéâtre à partir d’avions tactiques et logistiques (6 Casa CN-235, deux dans chaque base) et de 3 hélicoptères Puma SA 330 en Nouvelle-Calédonie. Pour les forces de présence à l’étranger, la base aérienne 104 d’Al Dhafra aux Émirats arabes unis (EAU), héberge l’escadron de chasse 1/7 Provence avec six 6 avions-Rafale. Enfin la base aérienne 188 de Djibouti déploie quatre Mirages 2000-5F, un CASA CN-235, deux hélicoptères Puma et une section de défense sol-air avec des missiles Mistral.

Multiplication des projections longues distances dans la zone

L’Indo-Pacifique est devenue en l’espace de quelques années, un nouveau centre de tensions géopolitiques mondiales, théâtre d’une rivalité sino-américaine croissante. Pour légitimer son statut de puissance riveraine, la France y déploie une diplomatie multimodale : représentation diplomatique dans quasi tous les pays qui bordent l’Indo-Pacifique, une influence culturelle à travers la pratique de la francophonie, une diplomatie scientifique proactive, des aides au développement et un réseau économique très développé. Outre son soft power, son réseau de points d’appui militaires quadrillant l’Indo-Pacifique et sa capacité de projection permanente sur l’ensemble de la zone sont gage de crédibilité. Et dans ce domaine, l’AAE a opéré un véritable tournant en multipliant les missions dans la région.

Depuis plus d'une décennie, les projections militaires aériennes françaises ont connu une évolution considérable grâce à l'engagement combiné des avions-Rafale/A 330-MRTT/A400M-Atlas, permettant le ravitaillement en vol et la projection à longue distance d’hommes et de matériel en peu de temps. Ces déploiements ponctuels ont pour objectif de démontrer la capacité de projection permanente réactive des forces et de garantir la liberté d’action de la France dans les espaces communs. Ainsi en 2021, l’AAE a conduit un exercice baptisé Skyros , en ralliant Djibouti, l’Inde, les EAU puis l’Égypte (14 000 km). Sept avions, dont quatre Rafales, ont été mobilisés. La même année, mais à l’autre extrémité de l’Indo-Pacifique, la mission Heifara 2021 a mobilisé trois Rafales, deux avions A330 MRTT et deux A400M Atlas pour réaliser une projection de puissance vers la Polynésie française en moins de 40 heures depuis la métropole (17 000km). Plus récemment, la mission PEGASE 2023 fut la plus importante et la plus ambitieuse jamais entreprise par l'armée française dans l'Indo-Pacifique.

Du 25 juin au 3 août, l’AAE a déployé 19 avions, 320 aviateurs et 55 tonnes de fret dans l'Indo-Pacifique. Partant de la France métropolitaine, la mission comprenait 11 escales et 14 manœuvres opérationnelles avec plusieurs forces aériennes partenaires : les Émirats arabes unis, Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, le Qatar, Djibouti, la Corée du Sud et le Japon. Les forces françaises ont ainsi participé à plusieurs exercices militaires internationaux, notamment Northern Edge et Talisman Saber, depuis l'île de Guam, un territoire sous souveraineté américaine. Le 10 juillet, en coopération avec la garde côtière américaine, un avion français A400M a même été impliqué dans une véritable mission de recherche et de sauvetage autour des îles Mariannes. Fin juillet, plusieurs avions ont également été déployés en Nouvelle-Calédonie concomitamment à la visite du Président Macron.

Ainsi, les missions de diplomatie aérienne telles que PEGASE crédibilisent et renforcent les objectifs stratégiques mis en œuvre par les autorités politiques françaises. Concrètement, l’AAE démontre aux yeux du monde, sa capacité à engager des avions de chasse Rafale à près de 20 000 kilomètres de leur base d'origine en 48 heures, en réalisant des opérations aériennes à grande échelle capables d'atteindre n'importe quel point de la région Indo-Pacifique en un minimum de temps.