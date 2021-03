La Ministre des Armées s'est rendue le vendredi 5 mars sur la base aérienne de Saint Dizier. L'occasion pour Florence Parly de faire le point sur le contrat Ravel et sur le projet plus large, porté par l'Armée de l'Air et de l'Espace, dédié au maintien en condition opérationnelle aéronautique qu'est SO 4.0.