Rafale: Ankara répond à Athènes

UNE NÉCESSAIRE MODERNISATION

Ce nouveau contrat ne doit pour autant rien au hasard, moins d’une semaine après la signature du contrat Rafale en Grèce. Il s’agit pour Ankara de garder en ligne un parc hétérogène et constitué d’environ 216 F-16 C/D Block 30 et 50, dont une grande partie a été assemblée et modernisée localement par la Turkish Aerospace Industries (TAI). Car la Force Aérienne Turque malgré une quantité importante d’aéronefs ne peut cacher d’avantage son infériorité opérationnelle, tant à cause des effets de la purge sur ses cadres militaires suite à la tentative de coup d’état en 2016, qu’en raison du vieillissement de ses appareils. De plus, les capacités de la BITD turque ne permettront pas à court terme de nouvelles capacités opérationnelles pour ces F-16. Seul un allongement de la durée de vie des cellules (de 8000 à 12 000 heures) est pour le moment prévu, en attendant l'arrivée d'un appareil de nouvelle génération.

DU F-16 AU TF-X

Éjectée sans ménagement du programme F-35 dont elle constituait auparavant un client et un fournisseur important avec plus de 100 commandes, la Turquie se met en ordre de marche pour remplacer l’avion de la firme de Bethesda, Lockheed, en s’appuyant sur son programme TF-X, un avion furtif de 5e génération qui fut présenté à l'échelle 1 lors du Salon du Bourget 2019. Pour autant, la réalisation d’un tel aéronef constitue une aventure risquée tout autant qu’un pari technologique. Car si le premier vol est prévu d’ici 2025, les tensions avec les partenaires de l’OTAN et l’arrêt des coopérations industrielles avec ceux-ci risquent de compliquer le développement d’un appareil dont le design et les composants essentiels (moteur, électronique embarqué, armement) provenaient de Grande-Bretagne et des Etats-Unis.

LE « FELON » EN EMBUSCADE

Si la volonté de poursuivre le programme TF-X est indéniable, l’importance du gap technologique à franchir pourraient avoir raison de cet ambitieux projet. Et ce même si Ankara a réalisé des progrès spectaculaires dans le domaine des drones armés, de l’ISR, et des systèmes d’armes. Or La Russie, désormais liée à la Turquie par la vente de son système sol-air S-400, cherche à profiter de ce contexte favorable pour proposer à Ankara la mise en place d’un "joint-venture" sur son avion de 5e génération le Sukhoi Su-57 « Felon ». R. Erdogan avait en effet montré tout son intérêt pour cet avion de combat lors du salon russe ARMY 2020 de l’été dernier. La Turquie, l’Algérie, l’Indonésie et l’Iran constituent en effet les marchés les plus sérieux de la version export du Sukhoi 57.