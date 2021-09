Quatre touristes « seuls » autour de la Terre

SpaceX continue de repousser les limites

Les réseaux sociaux s’emballent.

Démarrée le 16 septembre à 0h02 UTC depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride, la mission Inspiration4 de SpaceX est entrée dans l’histoire comme le premier vol orbital au monde embarquant un équipage dont aucun membre n’est un astronaute professionnel.

Jusqu’à présent, des civils avaient déjà tourné autour de la Terre, mais dans le cadre de missions gouvernementales et après des années d’entraînement, contre moins de six mois de préparation pour les quatre passagers de la mission Inspiration4, totalement privée.

Des touristes fortunés avaient déjà séjourné à bord de la Station spatiale internationale après une formation accélérée, mais toujours accompagnés d’astronautes de carrière.

SpaceX ouvre ainsi une nouvelle ère : celle des voyages spatiaux privés embarquant uniquement des passagers formés en quelques mois à l’utilisation d’un vaisseau extrêmement automatisé ou contrôlé depuis le sol.

SpaceX ne parle ni de passagers, ni de touristes, ni d’amateurs, ni de non-professionnels, mais d’astronautes commerciaux.

Présentation de l’équipage

L’initiateur du projet est Jared Isaacman, un milliardaire américain de 38 ans, par ailleurs pilote privé émérite.

Il compte grâce à cette mission promouvoir une campagne de collecte de fonds pour l'hôpital de recherche pour enfants St. Jude de Memphis (Tennessee), qui vise à récolter 200 M$.

C’est lui qui finance l’ensemble des quatre sièges du Crew Dragon, et a soigneusement choisi ses invités :

- Hayley Arceneaux, une jeune femme de 29 ans qui a été soignée à St. Jude d’un cancer du genou à l’âge de dix ans, et qui travaille désormais dans le même hôpital comme assistante médicale. Elle est devenue la plus jeune Américaine de l’espace et la première personne voyageant dans l’espace équipée d’une prothèse ;

- Chris Sembroski, un ingénieur informatique de 42 ans qui a été sélectionné parmi les 72 000 premiers donateurs de la campagne de financement de St. Jude ;

- Sian Proctor, grande promotrice des sciences de 51 ans, professeure de géologie, de durabilité et de planétologie au South Mountain Community College à Phoenix (Arizona), mais aussi exploratrice. Elle a remporté son ticket pour l’espace grâce au concours en ligne (payant) pour les entrepreneurs organisé par la plateforme Shift4 Payments (créée par Jared Isaacman). Elle est la quatrième femme afro-américaine de l’espace.

Vue imprenable sur la Terre

La mission Inspiration4 a été lancée à l’aide d’un Falcon 9 de SpaceX, dont le premier étage a déjà volé à deux reprises.

Elle réutilise le vaisseau Crew Dragon « Resilience » qui a servi à la mission Crew 1 entre novembre et mai derniers.

La ballade doit durer trois jours, sur le même plan orbital que la Station spatiale internationale (qui n’accueillera pas Inspiration4 et a été « croisée » une première fois le 16 septembre à 3h34 UTC, à 200 km de distance), mais à une altitude supérieure : 585 km (au lieu de 425 km) – c’est également 45 km plus haut que l’orbite actuelle du télescope spatial Hubble.

Vendredi 17 septembre, dans le n°2749 d’Air & Cosmos, un article de trois pages sera consacré à la mission Inspira4, avec notamment les commentaires de l’ancien astronaute français Jean-François Clervoy, de Christophe Bonnal, expert senior à la Direction des lanceurs du Cnes, et de Jean-Jacques Dordain, ancien directeur de l’Agence spatiale européenne.