Quatre H160 pour le SAR de la Marine nationale

Grâce à cette flotte intérimaire de H160, elle sera en mesure de poursuivre ces missions critiques après le retrait des Alouette III et en attendant les livraisons de « Guépard ». Airbus Helicopters et ses partenaires seront également chargés du support des appareils garantissant un haut niveau de disponibilité et des engagements de performance. De plus, le retour d'expérience ainsi acquis par la Marine nationale sera utilisé lors de la conception de la version militaire du H160 et de son système de support.



« Nous sommes convaincus que la perception de la situation de vol améliorée, l’assistance au pilote renforcée et la visibilité offertes par le H160 seront autant d’atouts précieux pour ces missions critiques et exigeantes », a déclaré Bruno Even, pdg d’Airbus Helicopters. « Notre partenariat industriel avec Babcock et Safran Helicopter Engines nous permettra de garantir un taux de disponibilité extrêmement élevé au profit de la Marine », a t-il ajouté.



L'entrée en service du H160 est prévue en 2020. Les premières livraisons de la version militaire, le H160M, également connue sous le nom de Guépard au sein de l’armée française, devraient avoir lieu en 2026. 169 hélicoptères H160M sont prévus au titre du programme Hélicoptère Interarmées Léger (HIL) afin de remplacer cinq flottes d’hélicoptères en service dans les forces armées françaises.