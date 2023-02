Quand la Terre montre ses phases

La sonde Danuri (678 kg pour 1,4 mètre de diamètre), développée par l’Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI), a été lancée le 4 août 2022 à destination de la Lune par une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Cape Canaveral, en Floride.

Elle s’est placée sur orbite lunaire (à environ 100 km d’altitude) le 27 décembre suivant puis est entrée en service opérationnel en début d’année.

Entre mi-janvier et début février, la sonde sud-coréenne a réalisé des clichés noir et blanc époustouflants, permettant – chose inhabituelle – d’observer les phases de la Terre depuis la Lune !

Une première pour la Corée du Sud

Équipée notamment de trois caméras, d’un magnétomètre et d’un spectromètre, la première mission lunaire de la Corée du Sud est déjà un véritable succès.

Ce petit démonstrateur technologique va permettre au Pays du matin calme de développer des missions d'exploration plus lointaines et plus ambitieuses.

Pour la Corée du Sud, les objectifs initiaux de la mission Danuri sont multiples.

Sur le plan politique, il s’agit de réussir la première mission d'exploration du système solaire.

Sur le plan technique, il s’agit de développer la maîtrise des technologies nécessaires à une mission spatiale automatique complexe (conception et gestion de la plateforme, conception et réalisation de l’instrumentation scientifique, contrôle et navigation, opérations d'insertion en orbite, poursuite, communication…).

Enfin, sur le plan scientifique, il s’agit d’étudier la topographie de la Lune, de caractériser son environnement et d’identifier d’éventuelles ressources et minerais.

Des phases lunaires et planétaires…

Vus de la Terre, certains corps planétaires nous offrent des vues tantôt en croissant plus ou moins important, tantôt en disque plein.

Ces aspects trahissent des portions plus ou moins illuminées par le Soleil.

Ce sont les phases que l’on connaît pour les planètes Vénus et Mercure, et bien évidemment la Lune.

En ce qui concerne notre satellite naturel, puisqu’il se déplace autour de la Terre, ses phases changent d'une journée à l'autre, faisant un cycle complet en 29,5 jours environ, soit une lunaison.

La Lune présentant toujours la même face à la Terre, et son orbite étant peu inclinée, les phases de la Lune présentent à peu près toujours les mêmes parties de la surface lunaire éclairées par le Soleil d'un cycle à l'autre.

Ainsi, on distingue quatre phases lunaires principales, remarquables pour un aspect caractéristique du disque : la nouvelle lune (la Lune et le Soleil sont en conjonction par rapport à la Terre, la Lune se trouvant entre le Soleil et la Terre et n'apparaît donc pas dans le ciel de nuit), le premier quartier (la Lune est en quadrature Est, il s'agit d'une demi-Lune), la pleine lune (la Lune et le Soleil sont en opposition par rapport à la Terre.

La face visible est alors entièrement éclairée), et le dernier quartier (la Lune est en quadrature Ouest, il s'agit également d'une demi-Lune).

… aux phases terrestres

Sur les clichés de Danuri, réalisés entre le 11 janvier et le 2 février, la Terre photographiée depuis la Lune présente donc également des phases.

Cependant, si c’est toujours la même face de la Lune que l’on peut apercevoir depuis la Terre (la face « visible », par opposition à sa face « cachée »), l’inverse n’est pas vrai, comme on peut assez nettement le constater sur les images centrales : l’Antarctique constitue un bon point de repère et le continent africain n’est pas toujours présent, illustrant le mouvement de rotation de notre planète.

Gilles Dawidowicz, vice-président de la Société astronomique de France