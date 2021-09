Le développement des drones connectés pour l’industrie et la défense se poursuit. En août, le géant Américain des télécoms Qualcomm dévoilait sa première plateforme de drone autonome. Conçue par la filiale Qualcomm Technologies Inc. et baptisée Qualcomm Flight RB5 5G, ses capacités intéressent l’industrie, les entreprises et le Department of Defense Américain. [...] (220 mots)