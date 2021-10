Qatar : les dessous de l'accord de Ciel ouvert avec l'Europe

Ciel ouvert entre Union européenne et Qatar

Les bénéficiaires d'un accord de ciel ouvert sont en premier lieu les passagers, parce qu'un accroissement de la concurrence s'accompagne toujours dans l'aérien d'une baisse des tarifs. Les associations de consommateurs et les professionnels du tourisme européen y sont donc favorables, comme ils le répètent depuis des années dans divers documents. A l'inverse, les compagnies aériennes concernées voient leurs marges baisser et craignent, souvent à juste titre, de subir une concurrence déloyale si des transporteurs subventionnés peuvent entrer sur leur marché. Mais certains acteurs du transport aérien poussent également à élargir les partenariats et disent que leurs intérêts n'ont pas été envisagés dans l'accord signé le 18 octobre entre l'Union européenne et le Qatar.

Les contraintes de l'accord

La première contrainte de l'accord consiste en une limitation du nombre de vols pouvant être opérés entre Doha et de nombreux aéroports, toutes compagnies confondues, avec cet hiver pas plus de 69 vols hebdomadaires pour la France (dont 27 depuis Paris et 14 depuis Nice ou Lyon), 24 depuis Bruxelles, 28 depuis les Pays-Bas, 21 depuis Francfort ou Munich, vols cargos inclus... Un fort accroissement des fréquences pour Qatar qui offre de nombreuses destinations au travers de son hub, alors que son marché de seulement 2 millions d'habitants ne présente que peu d'intérêt pour les compagnies européennes. Sur les 35 millions de personnes débarquant à l'aéroport de Doha chaque année, seuls 2 millions s'arrêtaient dans la ville...

La deuxième limitation concerne la non-application de la cinquième liberté de l'air, qui aurait par exemple permis à Qatar Airways de réaliser un Doha - New York avec une escale à Bordeaux, avec une possibilité de débarquer et rembarquer des passagers dans la ville intermédiaire. L'appartenance de la compagnie à l'alliance OneWorld, aux côtés de British Airways, Finnair, Iberia ou American Airlines, devrait cependant permettre de contourner partiellement cette restriction, en organisant des escales sur quelques aéroports européens.

Ouverture pour le fret

A l'inverse, l'activité cargo sera pour sa part possible pour Qatar Airways depuis l'Europe vers n'importe quelle destination : une décision favorable au consommateur avide de e-commerce et à l'industrie en ces temps de pénuries généralisées, mais qui réduira le potentiel de croissance des compagnies européennes souhaitant se renforcer sur ce secteur devenu de leur bouée de sauvetage. Le fret représente désormais 30% des recettes du secteur d'après l'IATA, deux fois plus qu'avant la crise, et le volume transporté par les airs doit encore croître de 70% d'ici 2040 d'après les analystes de Boeing .

Ces contraintes dans le transport de voyageurs, protectrices pour les legacies, s'opposent aux souhaits exprimés et réitérés des aéroports régionaux, qui voyaient dans cette libéralisation une manière d'augmenter leur connectivité ainsi que le nombre de leurs passagers. De même, les associations de consommateurs et les chambres de commerce régionales estiment que ces règles favorisent les grandes villes en défaveur de leur développement économique. D'après une étude, l'ouverture d'une nouvelle connexion long courrier directe permet localement la création de 1000 emplois et 60 millions d'euros de retombées économiques...

Des conditions à respecter pour Qatar Airways

Pour réduire les distorsions de concurrence et freiner le soutien (jusqu'ici quasi sans limite) de l'émir en faveur de sa compagnie nationale, Qatar Airways devra désormais publier ses comptes régulièrement, mais aussi améliorer son modèle social pour le faire converger vers les règles européennes. Un deuxième volet ne comprend pas de clauses contraignantes, même si un mécanisme de règlement des différends est prévu.

Si toutes les conditions sont réunies et en fonction du lobbying de chacun des acteurs dans les prochaines années, l'accord pourrait être renforcé, faisant sauter les barrières restantes. L'occasion peut-être d'ajouter quelques obligations environnementales, comme l'interdiction du fuel tankering, une pratique polluante qui consiste à transporter du carburant jusqu'à sa destination afin d'éviter d'avoir à en acheter sur place. Une habitude qui permet de réaliser des économies importantes mais qui conduit à l'émission de plus de 900 000 tonnes de CO2 par an sur l'Europe à cause du surpoids généré pour les avions... D'autant qu'un nombre croissant de compagnies européennes y ont déjà renoncé, comme Air France...