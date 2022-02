Qatar Airways : un juge britannique ordonne à Airbus de suspendre l'annulation du contrat A321neo

Airbus A321neo de Qatar Airways : une suspension des suites de l'annulation par Airbus

La décision juridique est subtile. Saisi par les avocats de Qatar Airways, un juge britannique ordonne à Airbus non pas de suspendre sa décision d'annuler la commande des 50 A321neo mais toutes les suites concrètes de cette annulation. En clair : il s'agit d'éviter que les créneaux de production d'Airbus A321neo initialement programmés pour Qatar Airways ne soient réalloués à d'autres clients. Qatar Airways devait réceptionner son premier A321neo en février 2023, suivis de cinq autres sur le reste de l'année 2023. La suspension ordonnée par le juge porte sur plusieurs semaines.

Nouveau rendez-vous devant le juge le 4 avril prochain

Une suspension jusqu'à la semaine du 4 avril pour un nouveau rendez-vous devant le juge afin d'obtenir pour Qatar Airways une décision sur le fond de l'affaire : le bon droit ou non d'Airbus d'annuler les 50 A321neo de Qatar Airways au mois de janvier dernier. La compagnie aérienne, via ses avocats, indique avoir versé un acompte de 330 M$ pour ces 50 A321neo commandés en 2017. Du côté d'Airbus, on avait alors indiqué s'appuyer sur les clauses contractuelles qui accompagnent tout contrat de ventes d'avions commerciaux. Pour Qatar Airways, il s'agit d'obtenir que Airbus remplisse ses obligations de production si jamais le juge venait à décider d'annuler l'annulation d'Airbus.

Le 26 avril pour les Airbus A350 de Qatar Airways

Le rendez-vous de la semaine du 4 avril est une étape de plus qui mène à celui de la semaine du 26 avril et qui porte sur le dossier qui a mis "le feu aux poudres" : l'écaillage de peinture sur certains Airbus A350-900.