Qatar Airways renforce les outils numériques mis à disposition de ses personnels navigants

Qatar Airways vient de lancer une application mobile interne qui permet à ses personnels navigants de proposer à ses passagers des expériences personnalisées. Dans sa phase initiale, l'application fournit des informations en temps réel sur les vols, les passagers, et les services. Elle permet aux membres d'équipage de consulter les profils des passagers, y compris les membres du Club privilège et les membres de oneworld, ainsi que toutes les demandes de services spéciaux et les préférences pour un voyage plus personnalisé. L'application permet également au personnel navigant d'accéder à des supports de formation numériques actualisés.

La numérisation sert aussi la durabilité

Dans les mois à venir, Qatar Airways dotera ses membres d'équipage de cabine de plus de 15 000 appareils mobiles. La compagnie aérienne achèvera le déploiement de ce nouveau projet par étapes, avec des plans visant à étendre sa portée à l'aéroport international d'Hamad ainsi qu'aux aéroports et salons à l'étranger. L'objectif est d'intégrer de manière transparente l'itinéraire et les exigences des passagers à travers tous les points de contact.

Le recours à l'intelligence artificielle

En adoptant ces solutions numériques, Qatar Airways veut aussi démontrer son engagement à réduire les déchets papier et à faire un pas supplémentaire vers des méthodes de travail plus durables. Qatar Airways a réalisé des avancées majeures dans sa transformation numérique cette année, notamment en collaborant avec Google Cloud pour explorer les solutions d'analyse de données et d'intelligence artificielle afin d'améliorer l'expérience des clients et la durabilité.