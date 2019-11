Qatar Airways passe une commande de 4Md $ de LEAP-1A

La compagnie nationale de l'État du Qatar a également signé avec CFM un contrat de maintenance à l'heure de vol (RPFH) couvrant la totalité de sa flotte de moteurs LEAP-1A, y compris les moteurs de rechange, pour une valeur totale combinée évaluée à 4 milliards de dollars U.S. au prix catalogue.

Client de CFM depuis 2015, la compagnie qatarie opère actuellement une flotte de huit A320ceo équipés de CFM56-5B. La livraison de son premier A321neo équipé de moteurs LEAP-1A est prévue en 2020.

Qatar Airway est la compagnie aérienne qui enregistre la croissance la plus rapide dans le monde. Elle opère actuellement une flotte moderne comptant plus de 250 appareils, via son hub de Hamad International Airport (HIA) et dessert plus de 160 destinations internationales.