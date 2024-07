Qatar Airways dévoile ses 20 Boeing 777-9 supplémentaires

Désormais 60 Boeing 777-9 pour Qatar Airways

Le carnet de commandes de la famille Boeing 777X affichait 540 ventes à fin juin 2024. Parmi elles, 32 auprès de clients non identifiés. On sait désormais que 20 de ces 32 ventes étaient réalisées depuis mars dernier auprès de Qatar Airways. La compagnie aérienne a en effet profité du Farnborough Airshow pour dévoiler cette commande supplémentaire de 777-9, portant le total à 60 appareils. Qatar Airways a déjà passé trois commandes successives de 777X : juillet 2014 (50), juin 2015 (dix) et janvier 2022 (14). Aux désormais 60 777-9, il faut aussi ajouter 34 Boeing 777-8F, la version cargo. S'ajoutent des options sur 16 appareils.

Client de lancement du 777-8F, la version cargo

Qatar Airways est en effet client de lancement du 777-8F, la version cargo. Le deuxième plus gros client est Cargolux avec dix exemplaires fermes, suivent Lufthansa Cargo (7), Ethiopian (5 mais protocole d'accord), ANA Cargo (2) et Silk Way Airlines (2).

Le Moyen-Orient largement devant

Le Moyen-Orient est toujours largement devant en termes d'achats. Ceux d'Emirates portent désormais sur 205 appareils dont 35 Boeing 777-8 et Etihad Airways a toujours 25 Boeing 777-9 inscrits au carnet. On est à 60 % du total des commandes. L'Asie-Pacifique suit loin derrière avec 82 commandes.