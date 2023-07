Qatar Airways a lancé sa nouvelle liaison au départ de Toulouse

Qatar Airways continue de consolider son programme de vols au départ de France. La compagnie de Doha a ainsi inauguré le 18 juillet sa nouvelle liaison Toulouse-Doha. Toulouse devient la quatrième destination française de Qatar Airways après Paris, Nice et Lyon.

Configuration bi-classe pour l'Airbus A330-200

Cette nouvelle liaison directe est opérée en Airbus A330-200 de 260 sièges en configuration bi-classe (24 sièges en classe affaires et 236 sièges en classe économique). Pour célébrer l'évènement du vol inaugural, les passagers ont bénéficié d'un menu de restauration typiquement français et ont reçu de nombreux cadeaux au départ et à l'arrivée, dont une boîte de macarons de Pierre Hermé. La liaison Toulouse-Doha sera exploitée trois fois par semaine (les mardis, jeudis et dimanches).

"Le hub de Doha facilitera les correspondances avec l'Asie, l'Afrique et l'Océanie pour notre clientèle française et internationale. Cette ouverture crée également de nouvelles opportunités pour le transport international de fret depuis Toulouse. Je remercie l'ensemble des institutions de promotion touristique et de développement économique de Toulouse et de la région Occitanie qui ont oeuvré avec nous sur ce projet", déclare Philippe Crébassa, président du directoire de l'aéroport Toulouse-Blagnac.