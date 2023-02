Qantas, compagnie la plus sûre au monde

Selon les données analysées par le site spécialisé Airlineratings.com, c’est la compagnie australienne Qantas qui est le transporteur aérien le plus sûr, selon son classement 2023. Viennent ensuite, dans l’ordre des vingt premiers du classement : Air New Zealand, Etihad Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines, TAP Air Portugal, Emirates, Alaska Airlines, EVA Air, Virgin Australia/Atlantic, Cathay Pacific Airways, Hawaiian Airlines, SAS, United Airlines, Lufthansa/Swiss Group, Finnair, British Airways, KLM, American Airlines et Delta Airlines. Selon Geoffrey Thomas, éditeur en chef de Airlineratings.com, ces compagnies « sont les meilleures de l’industrie et sont au premier plan en termes de sécurité, d’innovation et de lancement de nouveaux appareils ».

Qantas, plus vieille compagnie aérienne mondiale encore en activité

Au total, Airlineratings.com a étudié un total de 385 compagnies aériennes mondiales. A noter que Qantas a déjà eu les honneurs de la première place de ce classement de 2014 à 2017, et de 2019 à 2021. Les experts d’Airlineratings.com saluent le fait que, au cours de ses 100 années d’existence, la plus ancienne compagnie aérienne au monde toujours en activité continue de se distinguer en termes d’exploitation et de sécurité et qu’elle est reconnue comme la plus expérimentée de l’industrie aérienne mondiale.

Air France n'est plus dans le top 20

Pour établir leur classement, les experts prennent en compte plusieurs facteurs : âge de la flotte, accidents et incidents recensés, qualité des services à bord et au sol, protocoles anti-Covid et formation des pilotes. Notons ainsi que les trois principales compagnies du Golfe (Etihad Airways, Qatar Airways et Emirates) sont présentes dans le top 10. La seule compagnie européenne a y figurer est la compagnie portugaise TAP Air Portugal. La première compagnie américaine est Alaska Airlines, qui pointe en huitième position. Même si KLM pointe en 18ème position, il faut relever une absence de taille dans le top 20 : celle d’Air France. En 2022, elle occupait pourtant la huitième place du classement.