Qantas Airways confirme ses 52 Airbus moyen et long-courriers

Airbus A350-1000 pour faire du Sydney-Londres en direct

Qantas Airways a transformé en commande ferme son choix fait en faveur de l'Airbus A350-1000 pour assurer des vols directs entre la côte Est de l'Australie et l'Europe. Le projet "Sunrise" avait donné lieu à une solide concurrence entre le Boeing 777-8 et l'Airbus A350-1000 et la compagnie aérienne s'était finalement décidée pour le second en décembre 2019 au terme d'une série de vols tests menés en coopération avec les personnels navigants. Le déclenchement de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences brutales sur le transport aérien mondial avait contraint Qantas Airways de suspendre sa commande en mai 2020. Ce n'était que partie remise.

Pratt & Whitney rafle la mise sur les moyen-courriers

Qantas Airways a également transformé en commande ferme son engagement passé en décembre 2021 sur 20 Airbus A220 et 20 A321XLR dans le cadre du renouvellement de son parc de moyen-courriers, soit une quarantaine de Boeing 717 (20 exemplaires) et Fokker 70/100 (17 exemplaires) et pas moins de 80 Boeing 737-800 dont les premiers sont en exploitation depuis 2002. La compagnie aérienne avait alors fait état de 94 options d'achats s'ajoutant aux achats fermes. Tout comme Air Canada, le transporteur australien a fait le choix du même motoriste pour ses A220 et A321XLR dans une logique de rationalisation que le groupe Air France-KLM ne pouvait suivre car son activité maintenance AFI KLM E&M a lourdement investi dans la famille CFM.