Préparatifs du budget spatial européen 2021-2027

Enjeux

Organisée par le cabinet bruxellois Business Bridge Europe et intitulée « Nouvelle décennie, ambitions mondiales : croissance, climat, sécurité et défense », la douzième conférence annuelle sur la politique spatiale européenne s’est tenue les 21 et 22 janvier dans la capitale de l’Union européenne. Elle a rassemblé pas moins de 1 100 personnes (commissaires, parlementaires, chefs d’agence et industriels), pour échanger sur les priorités européennes en matière de programmes spatiaux. L’événement intervenait à peine deux mois après la mise en place de la nouvelle Commission européenne (placée sous la présidence de l'ancienne ministre allemande de la défense, Ursula von der Leyen), et tandis que doit être voté d’ici la fin de l’année le cadre financier pluriannuel (CFP) de l’Union européenne sur la période 2021-2027 ; lors du dernier débat d’orientation, le 10 décembre dernier, un budget global de 1 087 Md€ a été proposé, soit 1,07 % du revenu national brut (RNB) de l'UE à 27. « L'enjeu des prochaines négociations est de répartir les contributions des États membres de l'UE dans les grands secteurs d'activité de la Commission, nous explique-t-on, et de s'accorder sur un pourcentage commun, qui représentera entre 1 et 1,1 % du RNB de chaque pays. Pour le secteur spatial, il s’agit de conserver les 16 Md€ qui avaient été proposés en juin 2018, essentiellement pour exploiter efficacement et permettre la nécessaire évolution des programmes Copernicus (observation de la Terre) et Galileo (navigation), dans un contexte nouveau : regroupement des activités spatiales et de défense au sein d’une même Direction Générale, DEFIS (DEFence Industry and Space), et volonté que le CFP de 2021-2027 contribue de manière notable à l'action pour le climat… ». Souvent évoqué, le départ du Royaume-Uni (qui était le quatrième plus gros contributeur de l’UE et représentait 9,77 % du budget en 2014) avait cependant été anticipé dans la préparation du nouveau budget communautaire.

Climat, Afrique, 5G, sécurité

Pacte vert oblige (ambition de faire de l’UE le premier continent à adopter l’objectif de neutralité carbone en 2050), les questions climatiques ont pris une importance inédite au sein de la réunion bruxelloise cette année, avec une session plénière consacrée au soutien que le spatial peut apporter à la mise en œuvre du « Green Deal », mais aussi une table ronde parallèle intitulée « Travailler ensemble pour sauver notre planète – Favoriser la coopération internationale pour relever les défis climatiques et environnementaux », organisée – de manière assez surprenante – par la société américaine d’imagerie géospatiale Planet. Les relations avec l’Afrique ont également fait l’objet d’une première session dédiée.

A l’heure de la cinquième génération de standards pour la téléphonie mobile et du déploiement des premières mégaconstellations pour l’internet global, de nombreuses voix ont regretté l’absence de véritables projets européens, alors que l’Europe dispose de tous les atouts pour être « le champion de nouveaux systèmes mondiaux de télécommunications, intégrant les solutions spatiales et terrestres, et sous contrôle européen ! », comme l’a fait remarquer Jean-Loïc Galle, le président de l'association européenne de l'industrie spatiale Eurospace. La multiplication des mégaconstellations, ainsi que les capacités accrues de transfert de données, entraînent également des besoins en termes de législation, de gestion du trafic (space traffic management), ou de protection des transmissions, sujets désormais récurrents.

[…]

Article à (re)découvrir en téléchargeant le fichier ci-dessous.