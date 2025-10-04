Promotion 2025

Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 22 septembre, la NASA a présenté sa nouvelle sélection d’astronautes, avec deux grandes nouveautés.
L’Agence spatiale américaine a présenté le 22 septembre sa 24e sélection d’astronautes depuis 1959, composée de quatre hommes et six femmes : c’est la première fois que le sexe féminin est majoritaire.
C’est également la première fois qu’un candidat ayant déjà volé dans l’espace sans être astronaute de carrière (comme des astronautes étrangers) rejoint le corps des astronautes de la NASA – en l’occurrence Anna Menon, qui a participé en septembre 2024 à la mission Polaris Dawn de SpaceX.
La NASA a reçu plus de 8 000 candidats venus des quatre coins des États-Unis.
Les membres de la « classe » 2025, appelés « ascans » (abréviation pour Astronaut Candidates), vont démarrer une formation de deux ans avant d'être éligibles aux missions de vol pour soutenir les futures missions scientifiques et d'exploration en orbite terrestre basse, vers la Lune et vers Mars.
Posent sur la photo, de gauche à droite : Ben Bailey (38 ans, pilote d’essai, U.S. Army), Cameron Jones (35 ans, pilote d’essai, U.S. Air Force), Katherine Spies (43 ans, pilote d’hélicoptère d’attaque et d’essai, anciennement dans l’U.S. Navy), Anna Menon (39 ans, ingénieure en chef des opérations spatiales chez SpaceX), Erin Overcash (34 ans, pilote de chasse et d’essai, U.S. Navy), Adam Fuhrmann (35 ans, pilote d’essai, U.S. Air Force), Lauren Edgar (40 ans, géologue), Yuri Kubo (40 ans, ingénieur en électronique, ancien de chez SpaceX), Rebecca Lawler (38 ans, pilote d’essai, ancienne pilote d’essai de l’U.S. Navy) et Imelda Muller (34 ans, médecin anesthésiste, ancienne officière médicale sous-marine de l’U.S. Navy).
L’US Air Force a annoncé avoir participé, aux côtés de militaires de la Force aérienne belge, à un exercice d’entrainement visant à manipuler différentes armes sur la base aérienne belge de Kleine Brogel. Des images confirment que les personnels engagés dans l’exercice ont manipulé des bombes nucléaire B61, y compris la très récente B61-12. Si cet exercice stratégique est bien évidemment couvert par le secret, la publication de ces images n’est pourtant pas un hasard.
