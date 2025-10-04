Promotion 2025

Une certaine Anna Menon

L’Agence spatiale américaine a présenté le 22 septembre sa 24e sélection d’astronautes depuis 1959, composée de quatre hommes et six femmes : c’est la première fois que le sexe féminin est majoritaire.

C’est également la première fois qu’un candidat ayant déjà volé dans l’espace sans être astronaute de carrière (comme des astronautes étrangers) rejoint le corps des astronautes de la NASA – en l’occurrence Anna Menon, qui a participé en septembre 2024 à la mission Polaris Dawn de SpaceX.

La NASA a reçu plus de 8 000 candidats venus des quatre coins des États-Unis.

Les membres de la « classe » 2025, appelés « ascans » (abréviation pour Astronaut Candidates), vont démarrer une formation de deux ans avant d'être éligibles aux missions de vol pour soutenir les futures missions scientifiques et d'exploration en orbite terrestre basse, vers la Lune et vers Mars.

Who’s who

Posent sur la photo, de gauche à droite : Ben Bailey (38 ans, pilote d’essai, U.S. Army), Cameron Jones (35 ans, pilote d’essai, U.S. Air Force), Katherine Spies (43 ans, pilote d’hélicoptère d’attaque et d’essai, anciennement dans l’U.S. Navy), Anna Menon (39 ans, ingénieure en chef des opérations spatiales chez SpaceX), Erin Overcash (34 ans, pilote de chasse et d’essai, U.S. Navy), Adam Fuhrmann (35 ans, pilote d’essai, U.S. Air Force), Lauren Edgar (40 ans, géologue), Yuri Kubo (40 ans, ingénieur en électronique, ancien de chez SpaceX), Rebecca Lawler (38 ans, pilote d’essai, ancienne pilote d’essai de l’U.S. Navy) et Imelda Muller (34 ans, médecin anesthésiste, ancienne officière médicale sous-marine de l’U.S. Navy).