Projets chinois d'avions de combat de 6e génération

Une maquette du Chengdu Institute of Aircraft Research and Design

En novembre 2022, durant le dernier salon aérospatial de Zuhai, les entreprises aéronautiques et de défense chinoises exposaient de nombreux avions mais aussi des projets de futurs avions de combat. Parmi ceux-ci, une maquette transparente d'un avion de chasse sous l'étiquette du Chengdu Institute of Aircraft Research and Design qui relève du consortium AVIC. La maquette en question laissait paraître l'intérieur de l'avion avec ses diverses connectiques, câblages principaux et ses deux moteurs.

Cependant, le modèle à échelle réduite ainsi présenté ne semblait pas accompagné par des informations techniques, par un nom ou encore un numéro de projet éventuel. Et tout récemment, ce même modèle a été digitalisé dans une vidéo, confi†rmant que la Chine se concentre sur un avion de combat de 6e génération sans empennage, en reprenant le concept de l'aile volante. Cet appareil ne dispose pas encore de nom ou de classifi†cation. Mais, il pourrait, selon de précédentes déclarations d'offi‰ciels et industriels chinois, intégrer des armements classiques mais aussi des armes à énergie laser, des armes hypersoniques ou serait encore capable d'interagir avec des essaims de drones.

Le design est une rupture pour l'industrie aéronautique chinoise

Le design est une rupture pour l'industrie aéronautique chinoise qui, sans inclure les copies d'appareils soviétiques (comme le J-15, une copie du Su-33, ndlr), a surtout développé des avions de combat reprenant des architectures classiques avec les J-10 et J-20. En dehors des caractéristiques propres à ce futur avion de combat de 6e génération, une question se pose sur son armement et plus généralement sur sa doctrine d'emploi• : •est-ce qu'il pourra être utilisé dans un combat aérien courte portée ou reprendra la même doctrine d'utilisation du J-20 en longue distance et non équipé d'un canon• ?

Par ailleurs, le concept d'aile volante ne concerne pas uniquement l'avion de combat de 6e génération chinois. La Chine développe aussi un bombardier stratégique, dénommé H-20, sous la forme d'une aile volante. Les informations sont tout aussi rares que pour l'avion de combat de 6e génération mais ce projet semble ressembler au bombardier américain B-2 Spirit. Il a également fait l'objet de plusieurs vidéos promotionnelles et ce, depuis 2018. L'une de celles-ci ressemble d'ailleurs à la vidéo de promotion du B-21 Raider. En juillet 2022, des annonces d'un prochain premier vol avaient même été lancées mais aucune présentation officielle ou un premier vol n'ont pour l'instant été effectués.

Le concept d'aile volante de 6e génération n'est pas nouveau puisque Lockheed Martin avait déjà dévoilé une image de face de deux avions de combat de 6e génération et, en octobre 2022, un appareil ressemblant structurellement à ces deux avions mais en train d'être ravitaillé par le tanker LMXT. Lockheed Martin n'est pas la seule entreprise américaine travaillant sur un NGAD sans empennage puisque Northrop Grumman propose également un appareil sous la forme d'une aile volante.

Il faut toutefois noter que l'image présente également l'une (ou l'unique?) des capacités o ffensives de ce modèle : elle ne concerne pas un missile ou un canon mais bien une arme à énergie (de type laser de haute intensité probablement). L'aile volante pilotée est aussi annoncée dans certains documents officiels de l'US Air Force. Toutefois, le concept semble inclure un avion hybride, avec un double empennage rétractable, au vu des espaces prévus dans chaque aile, et de forme identique à l'empennage.

Drones d'accompagnement en parallèle

Sixième génération oblige, les bureaux d'études chinois travaillent aussi sur des drones d'accompagnement dont des maquettes étaient aussi présentées lors du dernier China Airshow à Zhuhai. Une nouvelle version du drone FH-97 était par exemple exposée. Cette variante est peut-être un tournant pour l'Armée de l'Air chinoise car le FH-97 semblait être une copie du XQ-58A Valkyrie alors que le FH-97A semble plutôt se rapprocher du drone de Boeing Australia MQ-28A Ghost Bat mais en version bimoteur.