Programme FARA : Bell dévoile son 360 Invictus

Pour 2030, l'US Army veut un successeur à l'OH-58D Kiowa Warrior, soit un hélicoptère de reconnaissance armé. A cette fin, l'armée de terre américaine a lancé le programme FARA, soit Future Armed Reconnaissance Aircraft. Cinq sociétés concourent dans le cadre de cette compétition : AVX Aircraft, Karem Aircraft, Boeing et Sikorsky. Toutes ces versions du FARA ont la particularité de recourir à des formules inhabituelles : AVX Aircraft aussi bien que Sikorsky ont recours à des soufflantes et/ou rotors de queue carénés propulsifs, Karem Aircraft de son côté mise sur le convertible...

Bell de son côté n'a pas versé dans l'exotisme et a préféré rester sur une formule beaucoup plus conventionnelle. Autrement dit, ni rotors basculants ni propulsion arrière. Le 360 Invictus ressemble toutefois à un curieux mélange entre le Lockheed Cheyenne, pour la voilure fixe et le RAH-66 Comanche, pour sa configuration générale : comme ce dernier, il reprend des rotors carénés et un armement emporté en soute.

Si le projet Bell est retenu à l'issu de la sélection opérée par l'US Army -laquelle doit normalement avoir lieu courant 2020-, le premier prototype pourrait décoller en 2022.