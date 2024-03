Programme été : Air France booste ses liaisons long-courrier, notamment vers l'Amérique du Nord

Focus Amérique du Nord

Pour son programme été 2024, Air France poursuivra le renforcement de la desserte de l’Amérique du Nord. Dans ce cadre, la compagnie reprendra le 13 mai la desserte de Minneapolis (Minnesota), avec un vol quotidien. Elle inaugurera le 23 mai une nouvelle liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Phoenix (Arizona), assurée 3 fois par semaine en Boeing 787-9. Et elle prolongera sur l’été sa desserte de Raleigh-Durham (Caroline du Nord), inaugurée à l’hiver 2023. Cette desserte sera également renforcée, avec jusqu’à 7 vols par semaine, contre 3 lors de la saison hiver. A l’occasion du Festival de Cannes, Air France assurera par ailleurs deux vols spéciaux entre Los Angeles (Etats-Unis) et Nice (France), en Airbus A350 équipés des dernières cabines de voyage. Cet été Air France proposera plus de 210 vols par semaine vers 17 destinations aux Etats-Unis et près de 60 vols par semaine vers 5 destinations au Canada.

Les autres renforts de fréquences sur le long-courrier

Outre la croissance sur le réseau Amérique du Nord, le programme été 2024 sera marqué par la prolongation sur l’été de la desserte quotidienne d’Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) depuis Paris-Charles de Gaulle, inaugurée à l’hiver 2023. Par ailleurs, Air France renouvelle la desserte de Dar Es Salam (Tanzanie), inaugurée à l’été 2023, avec 3 vols par semaine en continuation de Zanzibar. Air France renforce aussi l’offre vers le Japon, avec deux vols quotidiens entre Paris-Charles de Gaulle et Tokyo-Haneda. Air France dessert également l’aéroport de Tokyo-Narita avec jusqu’à 4 vols par semaine. Enfin, Air France ajoute de fréquences sur des destinations-clé en Afrique et dans l’océan Indien. Cotonou (Bénin) et Antananarivo (Madagascar) seront ainsi desservies quotidiennement. Deux vols quotidiens seront proposés vers le Cameroun, répartis entre Yaoundé et Douala. Enfin, les vols vers Brazzaville (République du Congo), seront désormais assurés en Airbus A350-900. Au global, les capacités sur long-courrier seront en hausse de 9% par rapport à 2023.

Poursuite du déploiement des nouvelles cabines sur les Boeing 777-300ER et les Airbus A350-900

Air France poursuivra cet été le déploiement de ses nouvelles cabines long-courrier, proposées sur Boeing 777-300ER et Airbus A350-900. Ce nouveau produit décliné en Business, Premium Economy et Economy constitue le nouveau standard de la compagnie. Après New York JFK, New York Newark, Washington DC, Boston, Houston, Rio de Janeiro, Bangkok, Dakar, Tokyo-Haneda, Hong Kong, Seoul Incheon, Shanghai et Johannesburg, ces nouvelles cabines seront déployées cet été vers Toronto, Chicago, Vancouver, San Francisco, Los Angeles, Papeete, Mexico et Tokyo-Narita.

Court-moyen courrier : 102 destinations desservies et trois nouveautés

Sur moyen-courrier, Air France proposera outre son réseau habituel, 45 liaisons saisonnières en France et en Europe. Trois nouveautés seront inaugurées au départ de Paris-Charles de Gaulle, vers : Vérone (Italie), jusqu’à 3 vols par semaine à compter du 2 avril, Narvik-Lofoten (Norvège), avec un vol chaque samedi du 15 juin au 31 août, Kalamata (Grèce), avec un vol chaque samedi du 6 juillet au 31 août. La desserte de Tromsø (Norvège), jusqu’alors assurée uniquement en hiver, sera quant à elle prolongée sur la saison été, avec jusqu’à 2 vols par semaine en Airbus A319. Transavia France, filiale low-cost du Groupe Air France-KLM, proposera quant à elle de rejoindre cet été 116 destinations dans 33 pays à travers 206 routes. Elle sera à nouveau la première compagnie low-cost au départ des aéroports parisiens.