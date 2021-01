Programmation des événements Business France Aéronautique et Spatial 2021

L’industrie aéronautique, symbole de l’international, vit une crise sans précédent. Il est donc nécessaire pour les entreprises de la filière aéronautique de retrouver au plus vite le chemin de l’export, voire de se diversifier par le commerce international.

Business France travaille au succès de l’internationalisation du secteur aéronautique et spatial depuis de nombreuses années (2/3 des effectifs de l’Agence sont à l’étranger au sein des Consulats et Ambassades), principalement au bénéfice des PME et ETI du secteur en proposant notamment un programme d’actions à travers le monde, en concertation avec le GIFAS et les partenaires de la filière comme le CNES, les pôles de compétitivité et clusters.

Nous avons beaucoup échangé ces derniers mois avec nos partenaires et nos clients pour comprendre ce que cette crise allait avoir comme conséquences et ce que les entreprises exportatrices allaient rechercher dans les mois à venir. Il est important de surveiller la santé des compagnies aériennes, avionneurs, équipementiers de Rang 1 qui sont les moteurs de cette industrie. Nous avons conscience qu’il y a certainement plusieurs niveaux de réponses à apporter et il est difficile à ce stade de se donner des priorités absolues à l’export. Nous sommes convaincus néanmoins que les grands pays porteurs hier, le seront aussi certainement demain et qu’il faut nous y positionner pour ne pas manquer le moment où la reprise sera là.

Le programme d’actions 2021 pour cette filière intègre des Pavillons France sur des salons internationaux incontournables, proposés par le GIFAS, mais également sur des salons couvrant des sous-thématiques pour lesquelles l’offre française est particulièrement développée (MRO, aménagement intérieurs, aviation d’affaires, drones) ainsi que des missions BtoB liées à des opportunités d’affaires détectées par notre réseau à l’étranger.

Pour aller plus loin, consultez le programme des actions filière Aéronautique et Spatial prévues en 2021.

Pour soutenir les entreprises françaises dans leur démarche d’exportation en 2021, l’Etat propose une mesure exceptionnelle, le Chèque Relance Export . En clair, il s’agit d’une aide financière aux actions de préparation et de prospection pour se projeter sur les marchés internationaux à hauteur de 50 % des dépenses éligibles jusqu’à un maximum de 1 500 € à 2 500 € selon le type de prestation.

Les événements destinés au marché de l’aéronautique et spatial proposés par Business France

Business meetings

Objectif : Aider les sociétés françaises à se positionner dans la supply chain de groupes étrangers de renom, via des dialogues menés par les Bureaux Business France à l’étranger afin de faire remonter des opportunités concrètes.

2 promesses pour les entreprises françaises : identification de l’opportunité de business auprès d’un ou plusieurs acteur(s) étranger(s) reconnu(s), puis accompagnement de l’entreprise dans sa mise en relation et son référencement auprès de l’acteur.

Ces méthodologies permettent de concentrer le déplacement des entreprises une fois le potentiel de l’acteur validé. Les séquences en amont sont réalisées via des outils digitaux.

French Aerospace Days / Tour

Partir rencontrer des acheteurs directement sur leur marché est souvent incontournable lorsque l’on souhaite s’y développer de manière pérenne. Néanmoins, il n’est pas toujours facile de réunir sur la même période tous les acteurs qui vous intéressent et l’organisation logistique se révèle souvent très chronophage.

C’est pourquoi Business France organise des rencontres d'affaires : des missions collectives de 3 à 5 jours à l’étranger, alliant des ateliers d’information animés par des experts locaux (Avionneur, Transport aérien, compagnies aériennes, constructeurs aéronautiques…) pour comprendre le marché, des moments de networking et le cœur de la mission, des rendez-vous individuels avec une sélection d’acheteurs.

Pavillons France

En exposant sur un Pavillon France, vous rejoignez un groupement d’entreprises françaises réunies sous une bannière « France » et profitez d’un stand clé en main et d’une assistance continue en amont, pendant et après l’événement.

Participer à des salons avec Business France, c'est bénéficier d’un accompagnement :

Pour préparer votre salon en amont :

Promotion commerciale de votre entreprise et sensibilisation des acteurs locaux à votre venue ;

Campagne de communication autour de la présence française ;

Soutien logistique et conseils à la préparation de votre salon ;

Envoi d’études sur les marchés visés.

Pendant le salon :

Séminaire d’informations ;

Rencontres et échanges avec des acteurs locaux ;

Accompagnement personnalisé de l'équipe Business France ;

Evènements de networking ;

Visibilité accrue.

S’informer sur les marchés étrangers

Business France et la Team France Export vont créer des infos Live Sectorielles à partir de janvier prochain. L’objectif est de rendre accessibles des informations sur les marchés étrangers de l’aéronautique et spatial en temps réel et de manière personnalisée à un maximum d’entreprises. Ces informations auront également pour but d’orienter les entreprises de la filière pour savoir où prospecter et détecter de nouvelles opportunités.

Des webinaires seront également organisés sur le secteur aéronautique et spatial, au cours de l’année 2021, dans des zones géographiques prioritaires.

Et toujours accessible, la carte interactive Info live Marchés présente quotidiennement les besoins indispensables à votre activité à l’export compte tenu de la crise du Covid-19.

Pour les entreprises françaises, le réseau international de la Team France Export vous propose ce dispositif sur 60 pays. Vous pouvez ainsi suivre l’actualité de vos marchés en temps réel et adapter votre stratégie internationale.

Une solution RH pour se développer à l’international

Le V.I.E est une solution RH permettant d’intégrer un jeune talent français dans son équipe export à l’étranger à un prix réduit. Ainsi, ce talent sera un réel relai de proximité pour les prospects et clients existants. Cela est très pertinent surtout lorsque les frontières restent fermées ou avec des protocoles de quarantaines.