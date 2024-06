Procédures qualité : Boeing a présenté son plan d'action à la FAA

Mesures immédiates et nouveaux indicateurs clés de performance

Suite à l'accident du vol 1282 d'Alaska Airlines survenu le 5 janvier 2024 et aux conclusions du groupe d'experts, la FAA avait donné 90 jours à Boeing pour lui fournir un plan complet d'amélioration de la gestion de la sécurité et de l'assurance qualité, y compris au niveau de la chaîne d'approvisionnement. C'est désormais chose faite et c'est copieux. Le document rappelle les mesures immédiates prises après l'accident et les nouveaux indicateurs clés de performance (KPI) de Boeing concernant l'état des systèmes de production et les limites de contrôle associées à chaque KPI. Objectif : évaluer en permanence l'état de santé de l'usine et d'alerter rapidement sur les risques émergents en matière de qualité et de sécurité., faciliter également le suivi des améliorations apportées par Boeing dans le cadre du plan de sécurité et de qualité des produits et guideront les décisions relatives à l'état de préparation des systèmes en vue d'une augmentation des cadences.

Les mesures après l'accident d'Alaska Airlines

Et d'abord, les améliorations apportées au système de production de Boeing :

* Révision des plans de construction, de la formation, de la planification de la maintenance, de la documentation du manuel de l'avion, des exigences de dépose et des critères d'inspection pour le bouchon de la porte de sortie médiane (MED) ;

* Mise en place de contrôles supplémentaires pour prévenir les défauts dans le bouchon MED et les structures et assemblages similaires ;

* Ajout d'inspections de conformité à neuf points de construction critiques ;

* Traitement des résultats des inspections de la flotte et de la production par le biais du système de gestion de la sécurité et de la gestion des risques de Boeing.

* Publication d'alertes sur les enlèvements de pièces et les reprises à faire, signées par tous les employés de l'usine ;

* Accueil de représentants des compagnies aériennes clientes du 737 pour examiner les procédures de production et de qualité de Boeing, et fournir un retour d'information ;

* La nomination d'un leader reconnu en matière de sécurité et de qualité, l'amiral Kirkland Donald, pour évaluer de manière indépendante le système de production de Boeing.

* Mise en œuvre d'un modèle révisé de rémunération des cadres et des salariés axé sur la qualité et la sécurité, avec des indicateurs de performance clés alignés sur tous les programmes.

Ensuite, les améliorations apportées à la chaîne d'approvisionnement de Boeing :

* Mise en place de contrôles supplémentaires chez Spirit afin de prévenir les défauts du bouchon MED et des structures et assemblages similaires ;

* Ajout de nouvelles inspections chez Spirit, ainsi que d'exigences d'approbation avant expédition des fuselages et leur envoi à Boeing ;

* Ajout d'évaluations des compétences pour tous les techniciens des fournisseurs qui effectuent des travaux structurels sur les sites de Boeing ;

* Publication de bulletins à l'intention des fournisseurs afin de renforcer l'attention portée à la conformité et de réduire les risques d'expédition de produits défectueux

Nouveau système de gestion de la sécurité (SMS)

Parallèlement à ces mesures immédiates, Boeing a également mis en place un système de gestion de la sécurité (SMS), en consultation avec des experts, des compagnies aériennes clientes et des parties prenantes2, afin d'identifier des améliorations supplémentaires à court et à long terme dans sept domaines spécifiques : (1) mise en œuvre complète du système de gestion de la sécurité (SMS) de la société dans l'ensemble du système de production ; (2) simplification et amélioration des processus et des procédures ; (3) réduction des défauts provenant des fournisseurs ; (4) amélioration de la formation des employés ; (5) garantie de la conformité totale du système de production ; (6) renforcement de la culture de sécurité et de qualité de Boeing par le biais de l'engagement et de la communication ; et (7) simplification des plans d'installation et de construction.

Les six indicateurs clés de performance

Un élément important du plan de sécurité et de qualité des produits sont les six indicateurs clés de performance (KPI), axés sur la sécurité de la production :

(1) Compétence des employés (mesure la part des employés actuellement affectés aux programmes commerciaux qui ont les compétences requises) ;

(2) Heures de reprise après avis de sortie (NoE) (mesure les reprises dues à la fabrication et aux sorties fournies par le fournisseur pour l'assemblage final) ;

(3) Pénuries de fournisseurs (mesure les pénuries de fabrication et de fournisseurs par jour) ;

(4) Heures de reprise par avion (mesure le nombre total d'heures de reprise par avion lors de l'assemblage final) ;

(5) Déplacements à la sortie de l'usine (mesure les personnels se déplaçant à partir de l'assemblage final) ;

(6) Ticketing Performance (measures average escapes per ticketed airplane).

Chaque KPI est associé à des moyens de contrôle et à des critères définis qui déclenchent des mesures correctives et une surveillance des risques liés au système de gestion de la sécurité. Ces indicateurs clés de performance ont été mis en œuvre dans tous les programmes de Boeing Commercial Aircraft.

Les points d'attention du plan Sécurité et Qualité

L'existant Système de gestion de la sécurité (SGS) fait l'objet de trois initiatives : (1) rationaliser les canaux de signalement des employés ; (2) traiter les risques liés au travail itinérant ; et (3) approfondir l'intégration du SGS de Boeing avec le SGQ. De même, le système "Speak Up" de retour d'informations ouvert aux employés est aussi amélioré avec une interface de signalement plus conviviale et en renforçant la promotion des avantages du signalement et de la protection de la confidentialité pour les personnes qui signalent des problèmes. Ces efforts ont déjà eu un effet positif, les soumissions ayant augmenté de plus de 500 % au cours des deux premiers mois.

Pour réduire les déplacements des techniciens, Boeing a mis en place un processus de "move ready" - les avions 737 ne peuvent pas passer à la position suivante dans l'usine tant que les étapes de construction identifiées n'ont pas été franchies, à moins qu'une évaluation des risques de sécurité (SRA) ne soit effectuée et qu'un plan d'atténuation ne soit en place. Jusqu'à présent, Boeing a identifié les critères des étapes critiques de construction pour plusieurs postes d'assemblage final et a fait connaître le nouveau processus par le biais de formations dans les ateliers de production, de banderoles et de prolongateurs de badges. Au cours de l'année à venir, Boeing déploiera les critères de préparation et le processus SRA sur les programmes 737, 787, 767 et 777.

Boeing indique aussi avoir progressé dans l'intégration de ses SGS et SGQ. Les ateliers auxquels ont participé les principaux responsables de la sécurité ont permis d'identifier deux processus pour lesquels une structure SMS supplémentaire permettra d'identifier et de réduire les risques. Boeing met également en place des déclencheurs SMS bien définis et des comités d'examen de la sécurité de la production améliorés dans le SMQ afin de mieux identifier les risques liés à la sécurité de la production, de suivre ces risques de manière appropriée dans le registre des risques du SMS et de prendre des mesures correctives.

Gros travail aussi sur la simplification des processus et des procédures. Tout d'abord, Boeing procède à une évaluation complète des quelque 400 supports de commande du système de gestion de la qualité afin de supprimer les redondances, d'éliminer les contradictions et de créer une architecture plus simple, plus facile à comprendre, à appliquer et à parcourir. Deuxièmement, dans le cadre de la rationalisation et de l'amélioration des supports de commande, Boeing met particulièrement l'accent sur l'estampillage, les enlèvements et les suppressions. La création de processus plus clairs et plus concis dans ces domaines aidera les employés à mieux comprendre leurs obligations, à exécuter les instructions de travail et à déployer des solutions pour surmonter les obstacles.

Cela passe aussi par plusieurs mesures :

• Évaluation des outils de commandes. Une équipe spécialisée a organisé un atelier de trois jours en avril et travaille à l'établissement de la méthodologie et du cadre de l'évaluation des outils de commandes. L'équipe est également en train de finaliser une matrice montrant l'état actuel des supports de commande du SGQ et commencera bientôt à construire la nouvelle architecture des supports de commande ainsi qu'à examiner et à éliminer la documentation relative aux processus spécifiques du SGQ.

• les enlèvements et les déménagements de pièces. Boeing a pris un certain nombre de mesures importantes pour renforcer ces processus. En janvier 2024, Boeing a alerté la main-d'œuvre du 737 sur les reprises et les exigences en matière de documentation de retrait, y compris une mesure provisoire interdisant à quiconque, à l'exception des chefs d'équipe de la fabrication et de la qualité, d'entamer un processus de retrait. Par la suite, Boeing a mis en place une nouvelle formation obligatoire au retrait dans tous les programmes et a renforcé les restrictions dans le système commun d'exécution de la fabrication (Common Manufacturing Execution System) en ce qui concerne les personnes habilitées à initier un retrait. L'équipe responsable est également en train d'identifier et de mettre en œuvre des changements spécifiques pour renforcer les processus de prélèvement et de retrait.

• Estampillage. Une équipe d'experts en la matière a identifié les risques liés à l'estampillage causés par le travail itinérant et les reprises, a développé des modifications spécifiques des supports de commande pour favoriser la cohérence et la reproductibilité du processus d'estampillage, et a déployé une nouvelle formation pour éduquer les employés sur leurs obligations en matière d'estampillage. L'équipe est également en train d'élaborer un plan de résolution de l'estampillage systématique.

Réduction des défauts dans la chaîne d'approvisionnement

L'entreprise a également mis en place des mesures pour améliorer ses processus de surveillance et de contrôle des fournisseurs. Pour mieux s'assurer que les pièces provenant des fournisseurs sont conformes, l'entreprise a mis au point quatre initiatives principales : (1) renforcer ses capacités en matière de données et d'analyse afin de fournir une notification proactive des problèmes des fournisseurs, y compris la création d'un outil d'analyse avancé ; (2) normaliser les actions de surveillance des fournisseurs afin de donner la priorité à la sécurité et à la qualité, notamment par la mise en œuvre d'un modèle commun d'engagement des fournisseurs ; (3) simplifier et améliorer les processus de qualité des fournisseurs ; et (4) favoriser le changement et le dialogue au sein de l'industrie sur les questions de qualité et de sécurité.

Les premières réalisations de Boeing et les actions ultérieures prévues pour chaque initiative sont les suivantes :

• Analyse des données. Boeing a validé le nouvel outil d'analyse sur la base de données historiques et a mis en place une équipe chargée d'analyser les risques liés à la qualité dans la chaîne d'approvisionnement et de prendre les mesures qui s'imposent. L'équipe élaborera un plan de pilotage, d'essai et de mise en œuvre par étapes pour l'outil et fournira un soutien durable après son lancement.

• Surveillance des fournisseurs. Boeing met en place un processus pour traiter les problèmes de qualité des fournisseurs par des mesures allant d'une surveillance accrue à l'annulation des travaux. Ce processus a déjà permis d'affecter des ressources supplémentaires à la surveillance des problèmes de qualité chez Spirit et Daher. Le processus d'escalade est un élément clé du modèle plus large d'engagement des fournisseurs, qui est en cours de développement. Boeing travaille également avec ses fournisseurs directs afin de définir un processus de surveillance commun pour les fournisseurs de niveau 2 et 3.

• Simplifier les processus de qualité des fournisseurs. Cette initiative permettra de rationaliser et de clarifier les processus de qualité des fournisseurs. Boeing révise actuellement ses processus de gouvernance afin d'aider les fournisseurs à mieux comprendre leurs exigences en matière de qualité, de renforcer les critères d'acceptation des travaux ou des défauts effectués par les fournisseurs et d'améliorer les performances de ces derniers en matière de qualité. Dans le cadre de cet effort, Boeing procède à un examen complet des contrats de sa chaîne d'approvisionnement afin d'identifier les possibilités de simplification et d'amélioration.

• Engagement de l'industrie. Boeing travaille activement avec ses partenaires industriels pour discuter des défis et des risques liés à la qualité dans l'industrie aérospatiale, identifier les mesures correctives et développer des normes industrielles pour favoriser les améliorations. Boeing poursuivra ces efforts et crée également un cadre pour soutenir les normes SMS et leur adoption dans l'ensemble de la base d'approvisionnement. Ces initiatives feront l'objet d'un suivi à l'aide d'indicateurs spécifiques, notamment les heures de reprise pour cause de non-conformité et les heures de reprise pour cause de non-conformité causée par le fournisseur, afin d'assurer une amélioration continue de la réduction des défauts des fournisseurs.

Un gros travail de formation

Une fois que Boeing aura terminé la mise en œuvre des améliorations prévues à la fin de 2024, les nouveaux employés chargés de la fabrication et de la qualité recevront jusqu'à deux semaines supplémentaires de formation initiale, suivies d'une formation structurée en cours d'emploi (SOJT) améliorée. Depuis février, Boeing a ajouté plus de 300 heures de cours à son programme de formation de base destiné aux nouveaux mécaniciens et inspecteurs, ainsi qu'à ceux qui ont besoin d'une formation supplémentaire ou qui en font la demande. Ce matériel comprend de nouveaux cours sur la culture de sécurité positive du SGS, la conformité aux réglementations et aux processus, les compétences essentielles en matière de production et les sujets liés à la qualité.

Boeing renforce également son programme SOJT, notamment grâce à l'accès à des coachs sur le lieu de travail et à des formateurs pairs. Les révisions du programme SOJT seront mises en œuvre tout au long de l'année 2024. La société formera et évaluera également les employés de fabrication ayant moins d'un an d'expérience sur le programme SOJT. Les employés de l'unité de production (moins de deux ans pour les employés de l'unité de qualité) doivent connaître les exigences en matière de sécurité, de qualité et de conformité. Pour continuer à améliorer la formation de l'entreprise au fil du temps, Boeing sollicitera en permanence l'avis de ses employés par le biais d'événements sur la sécurité et la qualité, de sessions " Chercher, parler et écouter " et d'autres retours d'information qualitatifs et quantitatifs.

Bien s'assurer de la conformité des systèmes de production

À la suite de l'accident du 5 janvier, et sur la base des conclusions de l'enquête SAI de la FAA, Boeing s'est fixé pour objectif d'améliorer quatre domaines critiques de la conformité des systèmes de production : le contrôle des débris de corps étrangers (FOD), le contrôle des outils, le contrôle des pièces et des matériaux, et le respect des instructions de travail par les employés.

Boeing a considérablement amélioré ses examens et audits quotidiens dans ces quatre domaines. La société a également mis en œuvre des mesures correctives supplémentaires à court terme et à long terme dans chacun de ces domaines. Elle a également mis en œuvre des mesures correctives supplémentaires à court et à long terme dans chacun de ces domaines :

• Contrôle FOD. Au cours du premier trimestre 2024, Boeing a commencé à travailler sur un plan amélioré de contrôle des FOD comprenant des révisions des supports de commande, une formation, une signalisation, des messages et des conseils supplémentaires, ainsi que d'autres changements de processus internes. Boeing a mis en œuvre certaines de ces améliorations dans son usine 737, notamment en améliorant la désignation des zones FOD, en confiant la responsabilité du contrôle des FOD dans chaque zone de travail à des responsables d'atelier individuels et en dispensant une formation supplémentaire. Boeing continue d'affiner ses mesures de prévention des FOD afin de permettre une réponse immédiate aux " points chauds " des FOD par le biais de messages ciblés, d'événements liés à la sécurité et à la qualité, d'une surveillance et d'autres mesures. La société prévoit également de diffuser d'ici la fin de l'année des supports de commande supplémentaires et des instructions associées sur le contrôle des FOD.

• Contrôle des outils. Depuis janvier, Boeing a amélioré le contrôle des outils en formant à nouveau les travailleurs de première ligne aux processus actuels, en communiquant aux employés les attentes concernant l'importance de la conformité et en ajoutant une évaluation du contrôle des outils au programme de formation de base. Boeing a également mis en œuvre d'autres mesures d'atténuation, notamment en plaçant les outils non conformes dans des zones de confinement et en veillant à ce que les outils ne puissent être libérés du confinement que s'ils sont conformes aux supports de commande pertinents. Boeing s'est engagé à faire en sorte que ses processus de contrôle des outils reflètent les meilleures pratiques du secteur, notamment en centralisant la responsabilité du contrôle des outils, en installant une technologie de suivi sur les outils et les conteneurs, en demandant aux mécaniciens d'obtenir, de contrôler et de retourner les outils dans des lieux centralisés et en renforçant le contrôle des outils perdus.

• Contrôle des pièces et des matériaux. Boeing a pris des mesures significatives pour renforcer le contrôle des pièces et des matériaux, notamment en centralisant la responsabilité des racks de travaux en cours (WIP) et en améliorant l'appareil numérique de la société pour le suivi des pièces et des matériaux, dans le but de s'assurer que toutes les pièces sont correctement étiquetées et comptabilisées dans les racks WIP. Boeing s'efforce également de renforcer la responsabilité en cas de non-conformité et d'améliorer le contrôle des stocks.

• Respect des instructions de travail. Boeing a pris des mesures - notamment des formations supplémentaires, un accompagnement et des possibilités de retour d'information - pour s'assurer que les mécaniciens respectent les instructions de travail et les définitions des données produit. L'entreprise suivra les progrès réalisés par le biais d'évaluations des mécaniciens et de vérifications du respect des instructions dans l'ensemble de ses usines d'ici à la fin de 2024.

Ces mesures s'accompagnent d'un engagement de Boeing à impliquer et à communiquer efficacement avec tous ses employés afin de renforcer sa culture de la sécurité, de la qualité et de la conformité. S'appuyant sur les efforts déployés au cours des dernières années, Boeing poursuit quatre initiatives principales : (1) l'organisation de journées entières de réflexion sur la qualité et d'événements sur la sécurité et la qualité dans l'ensemble de l'entreprise ; (2) la création et le soutien d'équipes d'implication des employés (" EIT ") chargées de mener des sessions hebdomadaires de résolution de problèmes et d'examiner les idées des employés pour améliorer le système de production ; (3) la mise en place d'un programme de leadership pour les responsables de la fabrication, de la qualité et de l'exécution ; et (4) l'amélioration des messages de l'entreprise sur la sécurité, la qualité et le respect des normes

Améliorations du plan d'installation

Ces échanges d'informations et le travail de formation sont d'autant plus cruciaux que les instructions de travail du plan d'installation (IP), qui traduisent des exigences techniques souvent complexes, peuvent être difficiles à comprendre pour les mécaniciens. Boeing met en œuvre un plan visant à (1) examiner le processus de conception-construction pour trouver des possibilités d'améliorer la sécurité des systèmes et des structures critiques, et (2) simplifier et clarifier les instructions de travail dans les Ips.

L'initiative de Boeing visant à améliorer le processus de conception-construction fait appel à des audits de conception-construction (DBA) des structures et systèmes critiques afin d'identifier et de réduire les risques liés à la production et à la maintenance. Un certain nombre de structures et de systèmes critiques du 737 ont été identifiés pour faire l'objet d'une DBA, et Boeing a réalisé cinq DBA et incorporé vingt-trois améliorations qui en ont résulté. Dans les années à venir, tous les programmes feront l'objet d'une analyse détaillée des domaines critiques pour la sécurité. L'efficacité des améliorations qui en résulteront sera mesurée en examinant les échappements de qualité déclarés dans le cadre du programme de sécurité opérationnelle continue.