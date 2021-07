Prises de commandes record pour l'Onera au premier semestre 2021

Record historique de commandes

Après avoir bien résisté à la crise sanitaire en 2020, l’Onera apparait comme l’acteur incontournable de cette relance et enregistre un record historique de prises de commandes pour une fin de 1er semestre à hauteur de 76,7 M€ à fin juin dont 26,4 M€ pour la DGA et 22,9 M€ pour la DGAC.

75 ans de recherche aérospatiale

« L’Onera qui célèbre ses 75 ans cette année, reste fidèle à sa mission d’origine : innover au service de l’aérospatiale civile et de défense. Ce niveau de prise de commandes historique confirme l’importance de notre mission de service public aux profits des Armées et de la relance aéronautique civile. L’Onera entend jouer pleinement son rôle incontournable d’expert étatique au profit de la DGA et de la DGAC, dans une période cruciale. Je tiens à rendre hommage aux efforts et à l’engagement continus des scientifiques et des ingénieurs de l’Onera pour que l’aérospatiale française innove et demeure au meilleur niveau mondial » a commenté Bruno Sainjon, président directeur général de l’Onera.