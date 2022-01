Première commande de l'année pour ATR

Un mixte ATR 42-600 et ATR 72-600 pour Maldivian

Le constructeur franco-italien ATR vient d'annonce sa première commande de l'année 2020 : trois appareils commandés par la compagnie aérienne Maldivian qui a fait le choix d'un mixte ATR 42-600 (un exemplaire) et ATR 72-600 (deux exemplaires) pour le renouvellement de son parc de Dash 8-200/300. Les trois ATR seront livrés dans le courant de l'année 2022 et seront propulsés par la nouvelle version du PW127, le PW127XT qui permet de réduire la consommation de 3 % et les coûts de maintenance de 20 %.

Un moteur PW127XT aussi proposé en retrofit

Sans oublier la capacité de prendre du carburant aviation durable. Dévoilée au dernier Salon aéronautique de Dubaï, cette motorisation plus performante des ATR 42-600 et ATR 72-600 est aussi proposée en retrofit sur les exemplaires déjà en service dans le monde, voire même sur les modèles de précédente génération, les ATR 42-500 et ATR 72-600, indiquait le président d'ATR, Stefano Bortoli. Air Corsica est client de lancement de cette nouvelle motorisation Pratt & Whitney Canada.

ATR : 29 ventes en 2021

Le Salon aéronautique de Dubai avait aussi été l'occasion pour ATR de faire un bilan des ventes enregistrées en 2021. Soit 29 ventes auprès de Sky Express, Tarom, Binter Canarias, Air Corsica, Afrijet et Japan Air Commuter et deux clients non identifiés. Sans inclure Toki Air, qui a pris deux ATR 72-600 en leasing et signé une lettre d'intention sur un ATR 42-600S, la version à décollage et atterrissage court.