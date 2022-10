Premiers tirs d’essais en métropole d’un armement guidé laser depuis un drone Reaper

Validation de procédures...

Cette campagne de tests a permis de valider un type d’itinéraire et des procédures qui seront utilisées dans l’avenir par les drones Reaper de l’armée de l’Air et de l’Espace pour ses futurs entrainements sur le champ de tir de Captieux (Gironde). Un vol de répétition a été réalisé le 30 septembre, suivi d’un vol de tir balistique le 5 octobre et d’un tir guidé laser le 7 octobre.

... Pour le Reaper porteur de bombe

Le drone Reaper porteur de la bombe pour les deux vols était mis en œuvre par la 33e escadre de surveillance, de reconnaissance et d’attaque de la base aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard, sous la supervision de DGA Essais en vol (site de Cazaux), avec le soutien de l’équipe de marque ISR (intelligence, surveillance et reconnaissance) du Centre d’expertise aérienne militaire (CEAM) de l’armée de l’Air et de l’Espace.