Premiers hélicoptères Guimbal Cabri G2 pour DCI

Une nouvelle version du Cabri G2 adaptée à un environnement militaire

Le Groupe Défense Conseil International (DCI) vient de réceptionner, le 24 novembre, ses trois premiers hélicoptères Guimbal Cabri G2 qui composent sa nouvelle flotte sur le site du constructeur français. Ces nouveaux moyens répondent au besoin de DCI de renforcer ses capacités de formation au pilotage d’hélicoptères au sein de son Centre International de Formation (CIFH). Pour les besoins de DCI, d’opérer dans un environnement militaire, Hélicoptères Guimbal a développé une version nouvelle du Cabri G2, équipée de radios UHF et VHF militaires, en plus de l’avionique ultra-moderne « tout écran » qui équipe désormais la machine.

DCI élargit sa gamme d'hélicoptères destinés à la formation

Opérateur du transfert du savoir-faire du ministère des Armées au profit des pays partenaires de la France et de l’Union européenne, Défense Conseil International exerce des activités de conseil, de formation, d’entraînement et de soutien capacitaire des Forces. Au-delà des activités de formations hélicoptères du CIFH, Défense Conseil International dispose sur le même site, intégré à l’École de l’Aviation légère de l’Armée de Terre (EALAT), de sa filiale Hélidax, laquelle met à disposition une flotte d’aéronefs au profit des élèves pilotes de l’Armée de Terre.

Répondre à des besoins, notamment en Afrique

Pour Samuel Fringant, président-directeur général de DCI : « C’est une nouvelle étape importante : nous élargissons notre gamme d'hélicoptères destinés à la formation des pilotes afin de répondre aux besoins croissants des Armées de pays partenaires de la France notamment en Afrique. Il s’agit également pour DCI d’un investissement qui illustre notre volonté de soutenir des PME françaises innovantes en lien avec le secteur de la défense et de promouvoir celles-ci à l’exportation. »

Pour Bruno Guimbal, président-directeur général de Hélicoptères Guimbal : « Nous sommes très fiers que notre hélicoptère, qui forme des milliers de pilotes civils et militaires sur les cinq continents, ait été choisi par DCI, opérateur de référence pour les forces armées, et entre en service à Dax, haut lieu de la formation des pilotes d’hélicoptères. Nous apporterons le support nécessaire pour que DCI et le Cabri G2 délivrent une formation inégalable en sécurité et en efficacité. »