Premières images scientifiques d’Euclid

Une mission extraordinaire au service de la cosmologie

Le 1er juillet 2023, un lanceur Falcon 9 de SpaceX a expédié vers le point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil (soit à une distance de 1,5 million de km et sur une position opposée à notre étoile) le télescope Euclid de l’Agence spatiale européenne.

Cette mission décidée en 2011 dans le cadre du programme Cosmic Vision est dédiée à l’étude de la matière et de l’énergie noires.

Elle doit durer six ans, avec l’ambition d’observer 36 % du ciel nocturne (quelque deux milliards de galaxies) et de cartographier la structure générale de l’Univers à plus de 10 milliards d’années-lumière.

Elle doit ainsi permettre de répondre aux deux questions clés que les cosmologistes du monde entier se posent actuellement : quelle est la nature de la matière noire et de l’énergie noire et quelle est l’origine de l’accélération de l’Univers ?

Des articles scientifiques associés

Le télescope a été mis à poste avec succès quatre semaines après son lancement (le 28 juillet 2023), et ses premières images couleur ont été publiées le 7 novembre suivant.

Le 23 mai, ce sont cinq vues inédites de l’Univers qui ont été diffusées par l’ESA, cette fois scientifiquement exploitables.

Elles intègrent donc le catalogue des premières observations ERO (Early Release Observations) et vont donner lieu à pas moins de dix prochains articles scientifiques.

Présentation des images (de gauche à droite et de haut en bas)

Sur la première image présente sur la mosaïque, Euclid prend « sur le fait » des galaxies évoluant et fusionnant dans le groupe de galaxies de la Dorade (situé à plus de 60 millions d'années-lumière), avec de belles queues de marée et des coquilles qui résultent d’interactions en cours.

La deuxième image pointe la nébuleuse M78 du catalogue Messier (à 1 600 années-lumière), une pouponnière d’étoiles très lumineuse enveloppée de poussière interstellaire : la caméra infrarouge d’Euclid expose pour la première fois des régions cachées de formation d’étoiles, cartographiant ses filaments complexes de gaz et de poussière avec un niveau de détail sans précédent, et découvrant des étoiles et des planètes nouvellement formées.

La troisième image se concentre sur la galaxie spirale intermédiaire NGC 6744 (à 30,98 millions d’années-lumière), l’archétype du type de galaxies responsable de la formation de la plupart des étoiles dans l’Univers local.

La quatrième vue montre représente l’amas de galaxies Abell 2390 (à environ 2,7 milliards d'années-lumière de la Terre) et révèle plus de 50 000 galaxies : c’est une belle illustration de l’effet de lentille gravitationnelle avec des arcs courbes géants sur le fond du ciel.

Enfin, sur le dernier cliché apparaît l’amas de galaxies Abell 2764 (à un milliard d'années-lumière), qui comprend des centaines de galaxies au sein d’un vaste halo galactique de matière sombre.