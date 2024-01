Premier vol pour le Gray Eagle 25M de General Atomics

La société General Atomics (GA-ASI) a effectué le premier vol de son drone Gray Eagle 25M (GE-25M), comme rapporté le 25 janvier 2024. Le vol inaugural, qui a eu lieu le 5 décembre 2023 depuis l'installation de vol de GA-ASI à El Mirage en Californie, marque une étape importante dans le programme de modernisation du Gray Eagle. L'armée américaine continue de développer cette nouvelle itération destinée aux opérations multidomaines (MDO) pour des unités actives de l'armée américaine et de la Garde nationale. Ce vol fait suite à l'attribution d'un contrat, le 1er décembre 2023, d'une valeur maximale de 389 millions de dollars US (soit 358 millions d'euros), pour un démonstrateur du Gray Eagle 25M.

Nouvel ordinateur de vol et nouveau moteur

Le premier vol du Gray Eagle 25M s'est concentré sur le test d'un ordinateur de vol amélioré avec une capacité de traitement cinq fois supérieure et 80 fois plus de stockage de données (avec 10 fois plus de mémoire vive) pour une puissance de calcul accrue. Cela permet de répondre à la demande d'automatisation et d'autonomie accrues. Le vol a également permis de tester le nouveau moteur de 200 CV. Conçu en collaboration avec le gestionnaire de projets publics EUAS, le nouvel ensemble moteur, boîte de vitesses et générateur réduit les opérations de maintenance lourdes et le nombre de révisions nécessaires, précise le communiqué.